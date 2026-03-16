Γεραπετρίτης για επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα: Η ΕΕ να λάβει συντονισμένη δράση

Στην επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έξω από το Νοβοροσίσκ, το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου, αναφέρθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε πως ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια είχαν δεχθεί επίθεση τον Ιανουάριο, ενώ επίθεση είχε δεχτεί τάνκερ στα νοτιοδυτικά της Κρήτης τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες ενέργειες και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει συντονισμένη δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας που γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το ζήτημα ενημέρωσε άλλωστε και τον Ουκρανό ομόλογό του.

Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Για την επίθεση είχε τοποθετηθεί σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το 24μελές πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο πλοίο επιβαίνουν 10 Έλληνες.

Χτυπήθηκε είτε από πύραυλο είτε από drone, είπε ο υπουργός και ανέφερε πως έχει υποστεί μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές. Είχε ναυλωθεί από τη Chevron, είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και δεν μετέφερε φορτίο.