Ταραχές στο Μεξικό: «Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες έχουν αποκατασταθεί» λέει η πρόεδρος Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026, μία ημέρα μετά την εξουδετέρωση από τον μεξικανικό στρατό του επικεφαλής του καρτέλ JNGC, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο».

Εν μέσω των συγκρούσεων σε πολλές πολιτείες του Μεξικού έπειτα από την εξουδετέρωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ ναρκωτικών CJNG, από τις ένοπλες δυνάμεις, η πρόεδρος της χώρας δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (23/02) ότι δεν υπάρχουν πλέον οδοφράγματα στους δρόμους.

Σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια δελτίου τύπου, η Κλαούντια Σέινμπαουμ ανέφερε ότι «σήμερα ξυπνήσαμε χωρίς οδοφράγματα και σχεδόν όλες οι δραστηριότητες έχουν αποκατασταθεί», ενώ, συμπλήρωσε, «είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το κέντρο διοίκησης παραμένει σε λειτουργία. Λειτουργεί ένας εθνικός μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος συγκεντρώνει τους τρεις υπουργούς και τις ομάδες τους, μαζί με τη Γραμματεία Διακυβέρνησης, για να εξασφαλίσει τον συντονισμό με όλες τις κυβερνήσεις των πολιτειών».

Η πρόεδρος του Μεξικού σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις δεν έγιναν από τις ΗΠΑ, αλλά από μόνο από εγχώριες δυνάμεις ασφαλείας.

«Όλες οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από ομοσπονδιακές δυνάμεις. Δεν υπήρξε συμμετοχή από αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση. Ωστόσο, υπήρξε σημαντική συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών», δήλωσε.

Ανάπτυξη 2.500 στρατιωτών

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

The Mexican Army and the National Guard have established control over the city of Puerto Vallarta in Jalisco.



The cartel does not have the capability to sustain a conventional confrontation against state forces. pic.twitter.com/D1EUbqZcRS — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) February 23, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

