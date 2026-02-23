Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών, καθώς η εκτεταμένη βία εξαπλώνεται στη νότια γειτονική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά από στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών.

«Το Μεξικό πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης