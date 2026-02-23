Μεξικό: Ποιος ήταν ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», που σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση

Ο πλέον καταζητούμενος άνδρας στο Μεξικό και αρχηγός του σκληρού καρτέλ ναρκωτικών Jalisco New Generation (CJNG) ο «Ελ Μέντσο» σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», πέθανε την Κυριακή αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε συγκρούσεις μεταξύ των ανδρών του καρτέλ του και του στρατού.

Υπάρχουν λίγα ονόματα που έχουν σημαδέψει την ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό. Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες ήταν ένας από αυτούς.

Προερχόμενος από φτωχή αγροτική οικογένεια της πολιτείας Μιτσοακάν, ο Θερβάντες ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία ενός από τα πιο σκληρά και επικίνδυνα καρτέλ στο Μεξικό. Η φήμη που τον ακολουθούσε ήταν ότι υπήρξε σκληρός, επιθετικός, βίαιος, σκληρός και φιλόδοξος.

Φωτογραφίες από τις συλλήψεις του Ελ Μέντσο το 1986 και το 1989.

Στην πατρίδα του καλλιεργούσε αβοκάντο μαζί με τα πέντε αδέλφια του. Παράτησε το σχολείο μικρός και σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να καλλιεργεί μαριχουάνα. Στη δεκαετία του 1980 μετακόμισε στις ΗΠΑ ως μετανάστης χωρίς χαρτιά. Ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις στις ΗΠΑ, καθώς εισήλθε γρήγορα στον κόσμο των ναρκωτικών στην Καλιφόρνια.

Τελικά σε ηλικία 30 ετών απελάθηκε στο Μεξικό όπου ξεκίνησε να μπαίνει στους κύκλους των καρτέλ ναρκωτικών. Εργάστηκε για το καρτέλ Milenio, που δρούσε στην Μιτσοακάν, και απέκτησε κύρος και φήμη ως σκληρό αφεντικό. Αρχικά ήταν μέλος της ομάδας εκτελεστών του καρτέλ, η οποία προστάτευε τον βαρόνο ναρκωτικών Αρμάντο Βαλένθια Κορνέλιο γνωστό ως «Ελ Μαραντόνα».

Έκανε επιθέσεις με την ίδια σφοδρότητα σε αντίπαλα καρτέλ και τις δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικού. Βρισκόταν σε ιδανική θέση όταν το καρτέλ διαλύθηκε και, από τα απομεινάρια του, δημιουργήθηκε το CJNG με επικεφαλής τον Ελ Μέντσο.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή σε όποιον έδινε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη του Ελ Μέντσο.

Ακολούθησε μία στρατηγική προκειμένου το καρτέλ να επεκτείνει εδαφικά τις δραστηριότητές του αλλά και να προσαρμόσει τη λειτουργεία του και σε νέες και επικερδείς παράνομες δραστηριότητες. Έτσι το καρτέλ του έγινε μία από τις κυρίαρχες εγκληματικές δυνάμεις στο Μεξικό.

Επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την κατάρρευση του καρτέλ «Σιναλόα» μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν στις ΗΠΑ. Ήταν παντρεμένος με την Ροσαλίντα Γκονζάλες Βαλένθια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Ο νεότερος γιος του, Ρούμπεν Οσεγκέρα Γκονζάλες γνστός και ως «Ελ Μεντσίτο» ήταν το νούμερο 2 στο καρτέλ του πατέρα του.

