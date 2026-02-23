Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του

Η αναζήτηση του 74χρονου που αγνοούνταν από το Σάββατο (21/2) δυστυχώς δεν είχε αίσιο τέλος, ούτε για τον ίδιο, ούτε για τους οικείους του, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα στο Βελούχι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο γιος του 74χρονου ανέλαβε το δύσκολο έργο της αναγνώρισης της σορού, και πιστοποίησε στους διασώστες ότι επρόκειτο για τον πατέρα του.

Ο 74χρονος εντοπίστηκε ύστερα από δύο και πλέον ημέρες αναζητήσεων στον ορεινό όγκο γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Βελούχι. Ο έμπειρος ορειβάτης είχε σταματήσει σε συγκεκριμένο σημείο κατά την ανάβαση το Σάββατο, εκεί όπου υποτίθεται θα περίμενε τους υπόλοιπους της ομάδας από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά. Ωστόσο, δεν συναντήθηκε ποτέ κατά την κατάβαση με τα υπόλοιπα μέλη και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Τον καλούσαν στο κινητό του, το οποίο χτυπούσε κανονικά, όμως δεν το σήκωνε κι έτσι ξεκίνησαν να τον αναζητούν, έχοντας ειδοποιήσει και τις Αρχές. Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στην χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου κατά προσέγγιση ένα χιλιόμετρο από το σημείο που είχαν χωριστεί, ο 74χρονος με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Τον εντόπισαν το μεσημέρι σε δύσβατη χαράδρα

Από τη μία το μεσημέρι σήμερα τα drones της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα κατάφεραν και βρήκαν τη σωρό. Μέλη της Διασωστικής Ευρυτανίας, του σώματος με σκι εκτός πίστας, προσέγγισαν άμεσα το σημείο κι εντόπισαν τον 74χρονο. Μέλη της ΕΜΑΚ της 1ης, 7ης και της 8ης, από Αθήνα, Λάρισα και Λαμία και μετά από τρεις ώρες κατάφεραν να κατεβάσουν τη σορό από το βουνό, βορειοανατολικά του όρους Βελούχι, όπου περίμεναν μέλη της οικογένειάς του και τα οποία αναγνώρισαν τον πατέρα τους.

Πλέον, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου ορειβάτη.