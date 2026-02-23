Βελούχι: Στον 74χρονο ανήκει η σορός που εντόπισαν οι διασώστες - Δύσβατο το σημείο που βρίσκεται

Επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι η σορός που εντόπισαν οι διασώστες σε χαράδρα, ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αγνοούνταν στο Βελούχι εδώ και τρία σχεδόν 24ωρα. Η σορός του άνδρα, εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το προκαθορισμένο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να περιμένει την επιστροφή της ομάδας του.

Τα σωστικά συνεργεία κινούνταν και τις προηγούμενες ημέρες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν την προσέγγιση των απόκρημνων σημείων. Με τη βελτίωση του καιρού από τις πρωινές ώρες σήμερα και την επικράτηση ηλιοφάνειας, οι ομάδες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου λίγο πριν εντοπίστηκε η σορός του 74χρονου.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του άτυχου ορειβάτη, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προς την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, τα σωστικά συνεργεία είναι αναγκασμένα να κινηθούν προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας, όπου βρίσκεται εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού.

Πώς έγινε το συμβάν

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ορειβάτης αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, αναμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί και, παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού.

Στο Βελούχι και τις 3 μέρες είχε στηθεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών από το Καρπενήσι, ειδικών ομάδων της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδας ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνέδραμαν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

