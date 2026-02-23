Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ανάσυρση σορού που εντοπίστηκε στο Βελούχι, ύστερα από τις αναζητήσεις των διασωστών για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το Σάββατο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δυστυχώς πρόκειται για τον 74χρονο. Tα ίχνη του ορειβάτη, είχαν χαθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια ομαδικής ανάβασης προς την Ψηλή Κορφή. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο της αποστολής, απομακρύνθηκε από την ομάδα κι έκτοτε αγνοείται.

Πώς τον εντόπισαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες τον εντόπισαν ακολουθώντας ίχνη από πατημασιές, οι οποίες σταματούσαν απότομα κι από κάτω ήταν χαράδρα. Κοιτάζοντας προς τα κάτω, εντόπισαν τη σορό, η οποία δεν ήταν καλυμμένη από το χιόνι. Καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να προσεγγίσουν τον άνδρα, ο οποίος δεν δείχνει σημάδια ζωής.

Την ίδια στιγμή, στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου οι συγγενείς του 74χρονου περιμένουν να ενημερωθούν από τους διασώστες, όταν καταφέρουν να προσεγγίσουν τη σορό, αν όντως πρόκειται για τον άνθρωπό τους, κι αν δείχνει σημάδια ζωής.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, κλιμάκια της 1ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ με τη συνδρομή drones. Στις έρευνες συνδράμουν εξάλλου, το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές.

Από αέρος, μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών «σαρώνουν» δύσβατες περιοχές του βουνού, στην προσπάθεια να εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

