Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και drones επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, μετά τη διακοπή των βραδινών ερευνών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας στο Βελούχι για τον εντοπισμό 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου. Ο άνδρας συμμετείχε σε οργανωμένη ομάδα που κατευθυνόταν προς την Ψηλή Κορφή, ωστόσο σε κάποιο σημείο της διαδρομής απομακρύνθηκε και έκτοτε αγνοείται.

Ισχυρές δυνάμεις στο βουνό

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, κλιμάκια της 1ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ με τη συνδρομή drones.

Στις έρευνες συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές.

Από αέρος, μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών «σαρώνουν» δύσβατες περιοχές του βουνού, στην προσπάθεια να εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

stigmiotypo-o8onhs-2026-02-22-133908.jpg

Οι επίγειες έρευνες, που είχαν διακοπεί προσωρινά το βράδυ λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και της περιορισμένης ορατότητας, ξεκίνησαν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας, με τα ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, τους εθελοντές διασώστες και drones να συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού.

stigmiotypo-o8onhs-2026-02-22-133905.jpg

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν ακόμη σημαντικά το έργο των διασωστών, καθώς στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, περιορίζοντας την ορατότητα και επιβραδύνοντας την κίνηση των πεζοπόρων τμημάτων, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη του 74χρονου.

stigmiotypo-o8onhs-2026-02-22-133859.jpg

Πώς χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών που πραγματοποιούσε ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή. Περίπου στις 17:30 ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν δεν τον εντόπισαν.

Το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε χωρίς να υπάρχει απάντηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των Αρχών και στην κινητοποίηση μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

stigmiotypo-o8onhs-2026-02-22-133855.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» των υδάτων ο Δήμος Σουφλίου, έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Ελευθεροχωριτών παρουσία Τασούλα: «Η μνήμη τους φωτίζει τον δρόμο μας»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Καρναβάλι Πάτρας 2026: Κέφι, μουσική και χρώματα από 50.000 μασκαράδες – LIVE η παρέλαση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Η Ελλάδα διαμορφώνει το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης – «Στρατηγικός κόμβος για εισαγωγές LNG»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συγκλονιστική διάσωση 80χρονης που είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε βράχους – Την έψαχναν 24 ώρες

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινητικός Σλούκας - Αφιέρωσε το Κύπελλο στον Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα οι «πράσινοι» με το Κύπελλο Ελλάδας στις αποσκευές τους

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ακόμη αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

12:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό για τον βιαστή σύζυγό της: «Τον αγαπούσαν όλοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό»

11:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος Γουεμπανιάμα, σερί οι Σπερς - Επεισόδια στο Χιτ-Γκρίζλις

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Απόκριες στη Νέα Φιγάλεια – LIVE εικόνα από το καρναβάλι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 έκτακτα περιστατικά το πρώτο διήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η γροθιά του γιατρού που συνελήφθη στη Νίκαια - Θα ξαναπάω τις επόμενες ημέρες

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σημάδια ανάκαμψης για τον Μόρνο τον Φεβρουάριο, αλλά η στάθμη παραμένει χαμηλά

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Καρναβάλι Πάτρας 2026: Κέφι, μουσική και χρώματα από 50.000 μασκαράδες – LIVE η παρέλαση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί, ο άνθρωπος του Χαμενεΐ που έχει αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση εν μέσω απειλών πολέμου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης που πυροβόλησε εναντίον 4 παιδιών επειδή έκαναν φασαρία

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ