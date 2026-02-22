Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας στο Βελούχι για τον εντοπισμό 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου. Ο άνδρας συμμετείχε σε οργανωμένη ομάδα που κατευθυνόταν προς την Ψηλή Κορφή, ωστόσο σε κάποιο σημείο της διαδρομής απομακρύνθηκε και έκτοτε αγνοείται.

Ισχυρές δυνάμεις στο βουνό

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, κλιμάκια της 1ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ με τη συνδρομή drones.

Στις έρευνες συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές.

Από αέρος, μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών «σαρώνουν» δύσβατες περιοχές του βουνού, στην προσπάθεια να εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

Οι επίγειες έρευνες, που είχαν διακοπεί προσωρινά το βράδυ λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και της περιορισμένης ορατότητας, ξεκίνησαν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας, με τα ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, τους εθελοντές διασώστες και drones να συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν ακόμη σημαντικά το έργο των διασωστών, καθώς στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, περιορίζοντας την ορατότητα και επιβραδύνοντας την κίνηση των πεζοπόρων τμημάτων, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη του 74χρονου.

Πώς χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών που πραγματοποιούσε ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή. Περίπου στις 17:30 ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν δεν τον εντόπισαν.

Το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε χωρίς να υπάρχει απάντηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των Αρχών και στην κινητοποίηση μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

