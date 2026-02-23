Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

Η Εισαγγελία της Ρώμης και η Στρατιωτική Εισαγγελία της Ιταλίας διεξάγουν έρευνα για την εξαφάνιση σχεδόν 2.500 αεροπορικών εξαρτημάτων που ανήκαν στα μαχητικά-βομβαρδιστικά Panavia Tornado και AMX International AMX, καθώς και στο τακτικό μεταγωγικό Lockheed C-130 Hercules. Η εκτιμώμενη αξία του υλικού ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, έχουν ήδη τεθεί υπό έρευνα ορισμένα πρόσωπα για υπεξαίρεση, αδίκημα που αφορά ιδιοποίηση ή παράνομη διάθεση δημόσιας περιουσίας η οποία έχει ανατεθεί λόγω υπηρεσιακής θέσης.

Η εξαφάνιση από τη βάση του Μπρίντιζι

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα εξαρτήματα φέρονται να εξαφανίστηκαν την περίοδο 2021-2023 από τη στρατιωτική βάση του Μπρίντιζι, όπου η εταιρεία GE Avio είχε αναλάβει τη συντήρηση των στρατιωτικών αεροσκαφών. Το υλικό δεν εντοπίζεται πλέον στις αποθήκες ούτε καταγράφεται στα σχετικά μητρώα.

Ένα από τα ερευνητικά σενάρια εξετάζει το ενδεχόμενο διοχέτευσης των εξαρτημάτων στο εξωτερικό, με πιθανό προορισμό τη Νότια Αμερική και ειδικότερα τη Βραζιλία.

Η θέση της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας

Η Aeronautica Militare ανακοίνωσε ότι από την πρώτη στιγμή παρείχε πλήρη και άμεση συνεργασία στις πολιτικές και στρατιωτικές δικαστικές αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε αναγκαίο έγγραφο και πληροφορία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, συγκρότησε εσωτερική τεχνική επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διαχείριση των αεροπορικών υλικών διενεργείται μέσω αυστηρών τεχνικο-διοικητικών πρωτοκόλλων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Τυχόν παρατυπίες ή ατομικές ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν, θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη αυστηρότητα, τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, με πλήρη σεβασμό στο νόμο και στις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης, επισημαίνεται.

Η Πολεμική Αεροπορία διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της έρευνας, προσβλέποντας σε ταχεία διαλεύκανση «προς διαφύλαξη της τιμής της και του προσωπικού που υπηρετεί καθημερινά με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης προς το κράτος».