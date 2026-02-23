Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

Λείπουν 2.500 κομμάτια από αεροσκάφη Tornado και C-130, τρύπα 17 εκατ. ευρώ - Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά 10 στρατηγούς και στελέχη της Ge Avio, μιας αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας που συντηρεί στρατιωτικά αεροσκάφη

Newsbomb

Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εισαγγελία της Ρώμης και η Στρατιωτική Εισαγγελία της Ιταλίας διεξάγουν έρευνα για την εξαφάνιση σχεδόν 2.500 αεροπορικών εξαρτημάτων που ανήκαν στα μαχητικά-βομβαρδιστικά Panavia Tornado και AMX International AMX, καθώς και στο τακτικό μεταγωγικό Lockheed C-130 Hercules. Η εκτιμώμενη αξία του υλικού ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, έχουν ήδη τεθεί υπό έρευνα ορισμένα πρόσωπα για υπεξαίρεση, αδίκημα που αφορά ιδιοποίηση ή παράνομη διάθεση δημόσιας περιουσίας η οποία έχει ανατεθεί λόγω υπηρεσιακής θέσης.

Η εξαφάνιση από τη βάση του Μπρίντιζι

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα εξαρτήματα φέρονται να εξαφανίστηκαν την περίοδο 2021-2023 από τη στρατιωτική βάση του Μπρίντιζι, όπου η εταιρεία GE Avio είχε αναλάβει τη συντήρηση των στρατιωτικών αεροσκαφών. Το υλικό δεν εντοπίζεται πλέον στις αποθήκες ούτε καταγράφεται στα σχετικά μητρώα.

Ένα από τα ερευνητικά σενάρια εξετάζει το ενδεχόμενο διοχέτευσης των εξαρτημάτων στο εξωτερικό, με πιθανό προορισμό τη Νότια Αμερική και ειδικότερα τη Βραζιλία.

Η θέση της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας

Η Aeronautica Militare ανακοίνωσε ότι από την πρώτη στιγμή παρείχε πλήρη και άμεση συνεργασία στις πολιτικές και στρατιωτικές δικαστικές αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε αναγκαίο έγγραφο και πληροφορία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, συγκρότησε εσωτερική τεχνική επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διαχείριση των αεροπορικών υλικών διενεργείται μέσω αυστηρών τεχνικο-διοικητικών πρωτοκόλλων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Τυχόν παρατυπίες ή ατομικές ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν, θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη αυστηρότητα, τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, με πλήρη σεβασμό στο νόμο και στις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης, επισημαίνεται.

Η Πολεμική Αεροπορία διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της έρευνας, προσβλέποντας σε ταχεία διαλεύκανση «προς διαφύλαξη της τιμής της και του προσωπικού που υπηρετεί καθημερινά με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης προς το κράτος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:55WHAT THE FACT

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα στη Γενέυη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Πεντάγωνο προς Τραμπ: «Ένας πόλεμος με το Ιράν θα εξαντλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις» - Τραμπ: Fake news

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξαφανίστηκαν 2.500 εξαρτήματα ιταλικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Έρευνα της Εισαγγελίας

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες οι νεκροί από τις ταραχές στο Μεξικό: 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας για το καθεστώς της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και ανέκφραστος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο για τη δολοφονία των γονιών του - Δήλωσε αθώος

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

23:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ουαλία: Γονείς «πρότυπο» - Μετέτρεψαν σε ρινγκ το γήπεδο σε αγώνα ποδοσφαίρου κάτω των 14 ετών

22:53WHAT THE FACT

Μέταλλο που επιπλέει αλλάζει τα δεδομένα των θαλάσσιων κατασκευών - Νέοι ορίζοντες στη ναυπηγική εμπνευσμένοι από τη Φύση

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στα άστρα χωρίς υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός - Το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ