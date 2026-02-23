Πεντάγωνο προς Τραμπ: «Ένας πόλεμος με το Ιράν θα εξαντλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις»

Η αμερικανική ηγεσία βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα στρατιωτικά και διπλωματικά σταυροδρόμια από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια εκτεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα ήταν μακράς διάρκειας, ιδιαίτερα επικίνδυνη και πιθανό να εξαντλήσει κρίσιμα αποθέματα του αμερικανικού οπλοστασίου.

Στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων βρίσκεται ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος –σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους– έχει παρουσιάσει στον Λευκό Οίκο λεπτομερείς εκτιμήσεις για πιθανά σενάρια σύγκρουσης. Οι επιλογές που εξετάζονται κυμαίνονται από περιορισμένα πλήγματα μέχρι μια πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία που θα μπορούσε ακόμη και να στοχεύσει την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Ωστόσο, όλες οι επιλογές συνοδεύονται από σοβαρούς κινδύνους: αμερικανικές και συμμαχικές απώλειες, έκθεση των βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σε ιρανικά πλήγματα, αλλά και εξάντληση κρίσιμων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Η κατάσταση θεωρείται ακόμα πιο ανησυχητική λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα Patriot, THAAD και SM-3 για να αντέξουν περίπου δύο εβδομάδες μαζικών ιρανικών επιθέσεων. Σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, η αμερικανική αεράμυνα θα μπορούσε να αποδυναμωθεί σε βαθμό που να δυσκολεύεται να προστατεύσει τόσο τις βάσεις των ΗΠΑ όσο και τους στρατηγικούς εταίρους στην περιοχή, ενώ η εξάντληση πυραύλων θα επηρέαζε και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έναντι της Κίνας.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί σε πρωτοφανή κλίμακα: ένα αεροπλανοφόρο ήδη επιχειρεί στη Μέση Ανατολή, ενώ δεύτερο βρίσκεται στη Μεσόγειο. Δεκατρία αντιτορπιλικά έχουν αναπτυχθεί σε καίριες θαλάσσιες περιοχές, ενώ επιπλέον συστήματα Patriot και THAAD έχουν σταλεί σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η διπλωματική διαδικασία δεν έχει παγώσει. Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί συμφωνία που θα περιορίζει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη σε οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών αναμένεται στη Γενεύη, με τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, οι φόβοι για ιρανικά αντίποινα έχουν οδηγήσει ήδη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απομακρύνει μη απαραίτητο προσωπικό από την πρεσβεία στον Λίβανο. Το μήνυμα του Πενταγώνου είναι σαφές: ένας πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι ούτε σύντομος ούτε εύκολος — και ενδέχεται να εξελιχθεί στην πιο επικίνδυνη στρατιωτική επιχείρηση της προεδρίας Τραμπ.

Σε αυτό το σκηνικό, ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο στρατηγός Νταν Κέιν αντιτίθεται σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με το Ιράν. Υποστήριξε ότι τα άρθρα είναι ψευδή και σκοπίμως παραπλανητικά, επιμένοντας πως ο Κέιν θεωρεί ότι μια στρατιωτική αναμέτρηση με το Ιράν μπορεί να κερδηθεί εύκολα και ότι, αν δοθεί εντολή, θα ηγηθεί της επιχείρησης. Ο Τραμπ τόνισε πως προτιμά μια συμφωνία, αλλά εάν αυτή δεν επιτευχθεί, το Ιράν «θα περάσει μια πολύ κακή μέρα».

Διαβάστε επίσης