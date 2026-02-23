Αυτές είναι οι επιλογές Τραμπ για επίθεση στο Ιράν και τα πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης

Όλα τα πιθανά σενάρια και οι επιπτώσεις τους για τις δύο πλευρές 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυτές είναι οι επιλογές Τραμπ για επίθεση στο Ιράν και τα πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει στα μέλη των μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

AP
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μια τεράστια στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, τη μεγαλύτερη στο εξωτερικό εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, με περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ να είναι διαθέσιμα σήμερα στην περιοχή. Η παρουσία τους σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει πολλές επιλογές εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν.

Έχει διατάξει επιθέσεις στο Ιράν στο παρελθόν, αλλά τώρα, το εύρος των στόχων θα είναι σχεδόν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο και οι συνέπειες αβέβαιες, επισημαίνει ο Economist, αναλύοντας τις επιλογές Τραμπ.

Iran

Σε λίγες μέρες θα φτάσει στην περιοχή και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Με αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συγκεντρώσει μια δύναμη περίπου 200 μαχητικών αεροσκαφών, μαζί με έναν στόλο υποστήριξης που θα αποτελείται από αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου AWAC, αεροσκάφη τάνκερ και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και διάσωσης.

Διαθέτει επίσης πολεμικά πλοία ικανά να εκτοξεύσουν εκατοντάδες πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης ενισχύσει τις δυνάμεις πυραυλικής άμυνας στην περιοχή, με συστοιχίες αναχαιτιστών πυραύλων THAAD και Patriot και μοίρες μαχητικών F-15E, με κατευθυνόμενους πυραύλους, ικανούς να καταρρίψουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η αφθονία των πόρων που διαθέτουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέατρο των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την πρόθεση ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εισβολή, αλλά για μια διαρκή αεροπορική εκστρατεία, με επαναλαμβανόμενες αποστολές και παρουσία στον ιρανικό εναέριο χώρο», προτείνει ο Eden Attias, πρώην στρατηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Iran Drill

Αυτή η εικόνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 από τον ιρανικό στρατό και χρονολογείται την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2025, δείχνει πολεμικά πλοία να εκτελούν επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια κοινής άσκησης ιρανικών και ρωσικών δυνάμεων στον Ινδικό Ωκεανό

Iran's Army/Masoud Nazari Mehrabi

Με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχουν οριστεί να συνεχιστούν στη Γενεύη στις 26 Φεβρουαρίου και την εκφρασμένη επιθυμία του Αμερικανού προέδρου για μια διπλωματική λύση , ο προεδρικός απεσταλμένος Γουίτκοφ δεν φαίνεται αισιόδοξος, δηλώνοντας πως παρά την πίεση της στρατιωτικής απειλής των ΗΠΑ, αποδεικνύεται «δύσκολο» να πείσουμε τους Ιρανούς να πουν: «Δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε όπλα, οπότε αυτό είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε».

Εάν ο Τραμπ χάσει την υπομονή του και αποφασίσει να επιτεθεί, οι στρατηγοί του θα εξετάσουν μια σειρά από επιλογές.

Θα μπορούσαν να περιμένουν να βομβαρδίσουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, και τους συνεργάτες του.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να περιμένει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα με τη Βενεζουέλα, στην οποία μια άλλη προσωπικότητα της ιρανικής ηγεσίας, πιο πρόθυμη να διαπραγματευτεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά, θα έπαιρναν το προβάδισμα.

Πολλοί στην περιοχή πιστεύουν ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διακριτικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ενός τέτοιου αποτελέσματος. Ωστόσο, δεδομένης της οργής στο Ιράν μετά τη σφαγή των διαδηλωτών τον περασμένο μήνα, η εγκατάσταση ενός άλλου μέλους του σημερινού καθεστώτος θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους Ιρανούς ως προδοσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Τραμπ υποσχέθηκε να βοηθήσει τους διαδηλωτές.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον στρατιωτικό βραχίονα του καθεστώτος, ο οποίος συμμετείχε στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίθεση στο τοπικό αρχηγείο του IRGC ή απόπειρα δολοφονίας των ηγετών του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει σημάδια ρήξης με το καθεστώς.

Iran Talks

Στην εικόνα, που παρέχεται από το Sepahnews της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν στις 16 Φεβρουαρίου 2026, μια ομάδα στρατιωτών σε στάση προσοχής κατά τη διάρκεια της άσκησης φρουράς στον Περσικό Κόλπο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Sepahnews

Θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να καταστρέψει άλλους στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού στρατού.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποφασίσουν να χτυπήσουν τις βάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που απειλούν τις δικές τους βάσεις στην περιοχή, καθώς και εκείνες των συμμάχων τους.

Θα μπορούσε επίσης να επικεντρώσει εκ νέου την προσοχή της στις εναπομείνασες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να χτυπήσει και τους πέντε τύπους στόχων. Ακόμη και μια περιορισμένη επίθεση στο IRGC θα μπορούσε να συνοδεύεται από μια τεράστια προσπάθεια να προλάβει και να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αντίποινα.

Η «απάντηση» του Ιράν

Το Ιράν, αναπόφευκτα, εξετάζει επίσης τις πιο περιορισμένες επιλογές του. Η αεροπορία του είναι μικρή και αποτελείται κυρίως από παλιά αμερικανικά αεροσκάφη που αγοράστηκαν πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, όταν κυβερνούσε ο Σάχης.

Όμως το Ιράν έχει μία πραγματική απειλή στα χέρια του, καθως έχει δημιουργήσει μια τρομερή δύναμη βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, καθώς και drones μεγάλου βεληνεκούς. Κατάφερε να εκτοξεύσει ομοβροντίες πυραύλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο.

Η επιλογή των στόχων του Ιράν θα καθοριστεί επίσης από την ερμηνεία των γεγονότων από το καθεστώς.

Το Ιράν θα μπορούσε να πυροβολήσει ξανά το Ισραήλ, αν και αυτό θα σήμαινε ότι θα έσυρε έναν άλλον από τους εχθρούς του στον νέο πόλεμο. Θα μπορούσε επίσης να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου, όπως έκανε στο Κατάρ το περασμένο καλοκαίρι.

«Σε προηγούμενους γύρους, ήταν σαφές ότι [οι επιθέσεις] θα ήταν σύντομες και περιορισμένες και ότι όλες οι πλευρές αναζητούσαν διέξοδο», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί ηγέτες μπορούν να ξεκινήσουν από την ίδια υπόθεση αυτή τη φορά: ότι οποιαδήποτε επίθεση είναι το προοίμιο για περισσότερες διαπραγματεύσεις. Αλλά το μέγεθος των δυνάμεων που αναπτύσσουν οι Αμερικανοί και οι φήμες για αλλαγή καθεστώτος θα μπορούσαν να τους κάνουν να πιστέψουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν πυροβολώντας με ό,τι έχουν προς όλες τις κατευθύνσεις».

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρότρυνση των συμμάχων, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και των Χούτι στην Υεμένη, να εκτοξεύσουν τους πυραύλους τους, που παρέχονται από το Ιράν.

Όλα αυτά αφήνουν τον Τραμπ σε δίλημμα.

Donald Trump

Δεν είναι σαφές τι ελπίζει να πετύχει με το τεράστιο οπλοστάσιό του.

Οι φήμες για τιμωρία του καθεστώτος για τη δολοφονία των πολιτών του έχουν φιμωθεί και πλέον αναδεικνύεται η αλλαγή καθεστώτος. Αλλά έχει επίσης τονίσει την επιθυμία του να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία.

Οι αεροπορικές επιδρομές ενδέχεται να μην επιτύχουν κανέναν από αυτούς τους στόχους.

Τα περιορισμένα χτυπήματα δεν θα χρησιμεύσουν για να αναγκάσουν το Ιράν να κάνει επαρκείς παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα ώστε ο Τραμπ να διεκδικήσει τη νίκη.

Μια διαρκής, μεγάλης κλίμακας επίθεση, σχεδιασμένη να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος, κινδυνεύει να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν άλλο παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιες.

Ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θέλει τέτοιου είδους εμπλοκή. Μπορεί να συνεχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να αυξήσει την πίεση αρκετά, ίσως με κάποιο είδος πιο περιορισμένων επιθέσεων, ώστε οι ήδη αποδυναμωμένοι Ιρανοί ηγέτες να συνθηκολογήσουν.

Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτοί οι βομβαρδισμοί από μόνοι τους μπορούν να επιφέρουν πολιτική αλλαγή στο έδαφος.

