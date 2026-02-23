Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο
Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σταμάτησε στη μέση της ομιλίας του για να απευθυνθεί στην Πάτι Μόριν, ρωτώντας την για την όρασή της και για μια επερχόμενη χειρουργική επέμβαση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του για τις «οικογένειες αγγέλων» στον Λευκό Οίκο για να ρωτήσει μία γυναίκα από το ακροατήριο για την κατάσταση της υγείας της. Την ρώτησε αν ήταν καλά και αναφέρθηκε στην όρασή της.
Το περιστατικό συνέβη όταν ο Τραμπ παρατήρησε την Patty Morin.
Απευθυνόμενος απευθείας σε εκείνη από το βήμα, , ενημέρωσε το κοινό για την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στα μάτια της λόγω καταρράκτη και τόνισε ότι θα καλύψει ο ίδιος το κόστος της επέμβασης.
Η ορολογία «οικογένειες αγγέλων» αναφέρεται από την κυβέρνηση Τραμπ στους συγγενείς ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από άτομα που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ. Η κόρη της Patty Morin, Rachel Morin, είχε βιαστεί και σκοτωθεί το 2023 από φυγάδα από το Ελ Σαλβαδόρ.
Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στη Morin, είπε μεταξύ άλλων: «Είσαι έτοιμη για όραση 20/20; Ξέρεις, είσαι σχεδόν τυφλή. Καταρράκτης. Με μία επέμβαση, που θα διαρκέσει πολύ λίγο. Ελπίζω να έχεις καλό γιατρό. Αλλά ξέρεις τι; Θα έχεις όραση 20/20; Επειδή παρατήρησα ότι φοράς γυαλιά…».
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αίσθηση, καθώς ο Τραμπ επικεντρώθηκε προσωπικά σε μια γυναίκα του ακροατηρίου εν μέσω της δημόσιας εκδήλωσης.