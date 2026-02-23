Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του για τις «οικογένειες αγγέλων» στον Λευκό Οίκο για να ρωτήσει μία γυναίκα από το ακροατήριο για την κατάσταση της υγείας της. Την ρώτησε αν ήταν καλά και αναφέρθηκε στην όρασή της.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Τραμπ παρατήρησε την Patty Morin.

Patty Morin, mother of Rachel Morin speaks as White House press secretary Karoline Leavitt, right, listens as they speak in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Wednesday, April 16, 2025, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) FR159526 AP

Απευθυνόμενος απευθείας σε εκείνη από το βήμα, , ενημέρωσε το κοινό για την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στα μάτια της λόγω καταρράκτη και τόνισε ότι θα καλύψει ο ίδιος το κόστος της επέμβασης.

? President Trump: “I Gave Her The Money To Get Her Eyes Fixed”



He says the doctor “ripped me off,” but made sure she’s getting the surgery.



Now he’s asking when the operation is.



That’s leadership you won’t see on cable panels…pic.twitter.com/RTv2IzOhdn — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) February 23, 2026

Η ορολογία «οικογένειες αγγέλων» αναφέρεται από την κυβέρνηση Τραμπ στους συγγενείς ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από άτομα που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ. Η κόρη της Patty Morin, Rachel Morin, είχε βιαστεί και σκοτωθεί το 2023 από φυγάδα από το Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στη Morin, είπε μεταξύ άλλων: «Είσαι έτοιμη για όραση 20/20; Ξέρεις, είσαι σχεδόν τυφλή. Καταρράκτης. Με μία επέμβαση, που θα διαρκέσει πολύ λίγο. Ελπίζω να έχεις καλό γιατρό. Αλλά ξέρεις τι; Θα έχεις όραση 20/20; Επειδή παρατήρησα ότι φοράς γυαλιά…».

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αίσθηση, καθώς ο Τραμπ επικεντρώθηκε προσωπικά σε μια γυναίκα του ακροατηρίου εν μέσω της δημόσιας εκδήλωσης.