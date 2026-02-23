Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026.

Προειδοποίηση για τους κινδύνους μίας στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν απηύθυνε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, αναφέρει σε εκτενές άρθρο του το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων.

Στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ διεξάγεται έντονη συζήτηση για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην αντιπαράθεση με το Ιράν και ποιες θα ήταν οι συνέπειες κάθε επιλογής. Προς το παρόν, αρκετές φωνές στο περιβάλλον του Τραμπ ζητούν προσοχή, αν και ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος κλίνει προς ένα στρατιωτικό πλήγμα.

Πάνω απ’ όλα, τίθεται το ερώτημα πώς ορίζεται η «επιτυχία» σε μια στρατιωτική επιχείρηση και πόσο ριψοκίνδυνο θα ήταν να επιδιωχθεί.

Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας πιθανότατα θα σήμαινε υπαναχώρηση από ορισμένες προηγούμενες «κόκκινες γραμμές» του προέδρου.

Καθώς ο Τραμπ εξετάζει αν και πώς θα επιτεθεί στο Ιράν, οι απεσταλμένοι του Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ τον προτρέπουν να περιμένει και να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία.2026-02-23 22:44:46

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν, στη βάση Quantico της Βιρτζίνια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. AP/Evan Vucci

Η αποτύπωση των θέσεων της ηγετικής ομάδας του Τραμπ βασίζεται σε συνομιλίες με πέντε πηγές που συμμετείχαν ή ενημερώθηκαν για τις υψηλού επιπέδου συσκέψεις.

Η θέση του Κέιν μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιδραστική, καθώς είναι ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον πρόεδρο.

Καμία από τις πηγές δεν κάνει λόγο για εισβολή ή για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στη χώρα («boots on the ground»).

Επιφυλακτικός ο Κέιν για το Ιράν

Όπως και στον σχεδιασμό της επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ έχει δώσει εντολή σε έναν μικρό, στενό κύκλο συνεργατών να επεξεργαστεί τα ζητήματα γύρω από το Ιράν και να του παρουσιάσει μια σειρά επιλογών που θα μπορεί να ενεργοποιήσει τη στιγμή που θα επιλέξει, μεγιστοποιώντας τη διαπραγματευτική πίεση και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ενώ ο Κέιν είχε υποστηρίξει πλήρως την επιχείρηση για τη Βενεζουέλα, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός στις συζητήσεις για το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές.

Μία πηγή τον χαρακτήρισε «απρόθυμο» όσον αφορά το Ιράν, σημειώνοντας ότι θεωρεί υψηλότερο το διακύβευμα και μεγαλύτερο τον κίνδυνο εμπλοκής και αμερικανικών απωλειών.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο Κέιν δεν εισηγείται πλήγμα, αλλά θα στηρίξει και θα υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική θάλασσα, στα ανοιχτά του Ιράν. US Navy

Άλλη πηγή με άμεση γνώση της σκέψης του τόνισε ότι ο πρόεδρος του Επιτελείου δεν είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μία στρατιωτική εκστρατεία, αλλά «ρεαλιστής και νηφάλιος» ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας και τις συνέπειες μετά την έναρξη μιας σύρραξης.

Ανώτερος αξιωματούχος αρνήθηκε ότι ο Κέιν εξέφρασε σκεπτικισμό.

Ο έμπιστος σύμβουλος

Στον ρόλο του ως στρατιωτικού συμβούλου του προέδρου Τραμπ, του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο αρχηγός του Επιτελείου παρέχει ένα φάσμα στρατιωτικών επιλογών, καθώς και δευτερεύουσες εκτιμήσεις και συναφείς επιπτώσεις και κινδύνους, στους πολιτικούς ηγέτες που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ασφάλεια της Αμερικής.

«Οι επιλογές αυτές παρέχονται εμπιστευτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Τζο Χόλστεντ. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Κέιν είναι ο μόνος στρατιωτικός ηγέτης που έχει ενημερώσει τον Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες για το Ιράν.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δεν έχει προσκληθεί στις συσκέψεις που συγκάλεσε ο Τραμπ και δεν έχει μιλήσει μαζί του από την έναρξη της κρίσης στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο προκάτοχός του, στρατηγός Έρικ Κουρίλα, είχε ενημερώσει τόσο τον Τραμπ όσο και τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν για το Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει με τον ναύαρχο Κούπερ.

Ο Ντακ Κέιν στο Οβάλ Γραφείο με τον Πιτ Χέγκσεθ, τον «τσάρο» των συνόρων Τομ Χόμαν και τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 15 Δεκεμβρίου 2025. AP/Alex Brandon

Ερωτήματα από Βανς

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες για τον κίνδυνο εμπλοκής στις εσωτερικές διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών.

Πηγή επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος θέτει ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα μιας επιχείρησης, αλλά αρνήθηκε ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε πλήγμα κατά του Ιράν.

Ο Βανς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη θα αποδώσουν διπλωματική πρόοδο, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος - θέση που συμμερίζονται και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι.

«Παρουσιάζει στοιχεία και από τις δύο πλευρές του επιχειρήματος, ώστε να βοηθήσει τον πρόεδρο να λάβει ενημερωμένη απόφαση», ανέφερε άλλη πηγή.

Φωτ. Αρχείου - Ο Τζέι Ντι Βανς κατά την αναχώρησή του από την Αρμενία, στις 10 Φεβρουαρίου 2026. Kevin Lamarque/Pool Photo μέσω AP

«Ίσες αποστάσεις» από Ρούμπιο

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να «κρατά ίσες αποστάσεις», χωρίς να υποστηρίζει έντονα ούτε υπέρ ούτε κατά ενός πλήγματος.

Αν και στο παρελθόν έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ στις 2 Δεκεμβρίου 2025. AP/Julia Demaree Nikhinson

Κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Πέμπτη στη Γενεύη.

Και οι δύο έχουν συμβουλεύσει τον Τραμπ ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του και ότι η διαπραγματευτική του ισχύς θα ενισχύεται όσο περνούν οι ημέρες.

Το μήνυμά τους είναι ότι ο Τραμπ θα πρέπει να δει τι μπορεί να αποσπάσει από τους Ιρανούς και να προχωρήσει σε πλήγμα μόνο αν και όταν κρίνει ότι η διπλωματία έχει εξαντληθεί.

Πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε κλίνει προς στρατιωτική επίθεση εδώ και ημέρες, αλλά συμφώνησε να δώσει λίγο ακόμη χρόνο για διαπραγματεύσεις. Άλλη πηγή σημείωσε ότι ο πρόεδρος επιμένει να εξαντληθούν «όλες οι οδοί».

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, στο παλάτι του Ελιζέ στο Παρίσι, στις 6 Ιανουαρίου 2026. Ludovic Marin, Pool photo μέσω AP

Οι σκληροπυρηνικοί

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι από τους βασικούς υποστηρικτές στρατιωτικής δράσης στον ευρύτερο κύκλο του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του που πολλοί σύμβουλοι προτρέπουν τον πρόεδρο να μην βομβαρδίσει το Ιράν.

Ο Γκράχαμ τον κάλεσε να προχωρήσει σε πλήγμα, ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή.

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ. AP/Maya Levin

Ο ίδιος και άλλοι υποστηρικτές της επίθεσης ανησυχούν ότι όσο περνά ο χρόνος θα χαθεί η δυναμική και ο Τραμπ θα καταλήξει σε μια «κακή συμφωνία».

Ένας ακόμη υποστηρικτής στρατιωτικής δράσης είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να υπαναχωρήσουν.

Αμερικανική πηγή που συναντήθηκε μαζί του ανέφερε ότι ο Νετανιάχου έφυγε από τη συνάντηση με τον Τραμπ με την αίσθηση ότι δεν κατάφερε να τον πείσει.

«Είναι ακόμη μαζί μας;» φέρεται να ρώτησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγο, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. AP/Alex Brandon

«Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Ρούμπιο δεν αποφασίζει ποια αεροσκάφη θα πετάξουν. Ο Κέιν δεν ασχολείται με τις διπλωματικές επιπτώσεις. Η απόφαση για το αν, πότε και πώς — ή αν θα υπάρξει καθόλου — πλήγμα δεν έχει ληφθεί», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

