Ιράν: «Οι τάξεις άδειες, επειδή τα νεκροταφεία είναι γεμάτα»: Οι φοιτητές στους δρόμους ξανά

Οι διαμαρτυρίες των φοιτητών στο Ιράν σιγοβράζουν, παρά την αιματηρή καταστολή τους, τον Ιανουάριο

Το φοιτητικό κίνημα στο Ιράν συνεχίζει τη διαμαρτυρία παρά τη βίαιη καταστολή τον περασμένο μήνα, και με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους το Σάββατο, φοιτητές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις που οδήγησαν σε συγκρούσεις σε πολλά ιρανικά πανεπιστήμια για δεύτερη ημέρα την Κυριακή, σύμφωνα με τοπικά πρακτορεία ειδήσεων και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαμαρτυρίες εκδηλώνονται και σήμερα, τρίτη μέρα, έχοντας εξαπλωθεί σε πανεπιστήμια σε όλη την πρωτεύουσα και στη βορειοανατολική πόλη Mashhad.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA (Human Rights Activists News Agency), τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής του Ιανουαρίου, ενώ άλλοι 11.700 θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα. Άλλες εκτιμήσεις από γιατρούς σε όλη τη χώρα αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες. Η HRANA έχει καταγράψει περισσότερες από 53.000 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων φοιτητών.

Τα βαθύτερα αίτια των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών των φοιτητών στο Ιράν, ανιχνεύει ο βρετανικός Guardian, ο οποίος συνομίλησε με τρεις εξ αυτών, των οποίων τα ονόματα άλλαξε για λόγους προστασίας.

«Οι αίθουσες διδασκαλίας μας είναι άδειες επειδή τα νεκροταφεία είναι γεμάτα», είπε ο Χοσεΐν, 21 ετών, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. «Είναι για αυτούς – τους φίλους, τους συμφοιτητές και τους συμπατριώτες μας, που σκοτώθηκαν μπροστά στα μάτια μας, που αποφασίσαμε να μποϊκοτάρουμε τα μαθήματα».

«Αποκάλεσαν το χυμένο αίμα τους ως υποστηριζόμενο από ξένες δυνάμεις», πρόσθεσε ο Χοσεΐν, αναφερόμενος στην ταμπέλα που αποδίδει το καθεστώς στους διαφωνούντες ως πράκτορες ξένων δυνάμεων. «Αλλά γνωρίζουμε ότι το καθεστώς δεν μπορεί πλέον να σκοτώνει φοιτητές στο πανεπιστήμιο και να μας αποκαλεί τρομοκράτες... Δεν φοβόμαστε να χάσουμε τη ζωή μας. Είμαστε όλοι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουμε τη ζωή μας, ώστε τουλάχιστον οι επόμενες γενιές αυτής της χώρας να ζήσουν σε ελευθερία και ειρήνη».

Αν και οι διαμαρτυρίες του Σαββάτου σηματοδότησαν τις πρώτες μεγάλης κλίμακας συγκεντρώσεις στο πανεπιστήμιο από τις μαζικές δολοφονίες του περασμένου μήνα, μικρότερες διαδηλώσεις σιγόβραζαν για εβδομάδες, ιδιαίτερα μεταξύ των φοιτητών ιατρικής που ζητούσαν την απελευθέρωση των κρατουμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Η Λεϊλά*, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Sharif στο Τεχεράνη, είπε ότι μια ήσυχη αγρυπνία στο πανεπιστήμιο εξελίχθηκε σε διαμαρτυρία με τους φοιτητές να φωνάζουν συνθήματα.

«Επειδή κανείς δεν μπορεί να αντέξει τόσο πολύ πόνο», είπε. «Δεν συντονίσαμε τις διαμαρτυρίες εκ των προτέρων. Υποτίθεται ότι θα ήταν μόνο μια σιωπηλή καθιστική διαμαρτυρία. [Αλλά] μόλις οι φοιτητές άρχισαν να μιλάνε, όλοι στάθηκαν πίσω τους και συνέχισαν. Ακόμα κι αν δεν οδηγήσει σε κάτι συγκεκριμένο, είναι συμβολικό: δείχνει ότι δεν μπόρεσαν να σιωπήσουν τον λαό».

Οι φοιτητές κινητοποιήθηκαν από την οργή τους για τις δυνάμεις ασφαλείας και «το πώς σκότωσαν τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε.

«Όταν η κοινωνία πενθεί, η θλίψη και ο θυμός γίνονται αισθητοί και στα πανεπιστήμια», είπε. «Επειδή πενθούμε για τους συμφοιτητές και τους αγαπημένους μας, δεν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα».

«Όλοι πενθούμε και θα αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προσπαθεί να κάνει την κατάσταση να φαίνεται φυσιολογική. Τίποτα δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα δεν θα επιστρέψει όπως ήταν πριν από τις 8 Ιανουαρίου. Είδαμε πράγματα που δεν έπρεπε να δούμε ποτέ... πράγματα γεμάτα φόβο και θλίψη. Πολλοί από εμάς φοβόμαστε, αλλά όταν μαζευόμαστε και γινόμαστε ένα ορατό πλήθος, ο φόβος μας εγκαταλείπει. Φωνάζουμε: «Μην φοβάστε, μην φοβάστε... είμαστε όλοι μαζί» λέει ο Ρεζά

Ο Χοσεΐν είπε ότι αναμένει οι διαμαρτυρίες να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι ενάντια στην επιστροφή στην κανονική ζωή, ενώ τα σώματα των αγαπημένων μας είναι ακόμα ζεστά».

