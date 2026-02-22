Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

A Lufthansa aircraft is de-iced at the airport in Munich, Germany, Tuesday, Dec. 5, 2023.Munich Airport temporarily suspended flight operations on Tuesday morning due to freezing rain as cold weather continued in the region. (AP Photo/Matthias Schrader)
AP
Περίπου 500 επιβάτες πέρασαν τη νύχτα σε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω έντονων χιονοπτώσεων. Οι πτήσεις τους, προγραμματισμένες για το βράδυ της Πέμπτης, ακυρώθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής, αφού όλοι οι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και τα αεροσκάφη ήταν έτοιμα για απογείωση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Μονάχου, οι επιβάτες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο τερματικό λόγω έλλειψης λεωφορείων και χώρων στάθμευσης, αναγκάζοντας τους να παραμείνουν μέσα στα αεροπλάνα.

Οι χιονοπτώσεις είχαν προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Συνολικά, 100 πτήσεις ακυρώθηκαν. Κάποιες πτήσεις έλαβαν ειδική άδεια να απογειωθούν μετά τη 1:00 π.μ., παρά το κανονικό νυχτερινό απαγορευτικό πτήσεων στο Μόναχο. Ωστόσο, λόγω του χιονιού, ακόμη και οι έτοιμες πτήσεις δεν έλαβαν τελικά άδεια απογείωσης, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το προσωπικό δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο τερματικό και έμειναν στα αεροσκάφη, στο αεροδρόμιο, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ των επηρεαζόμενων πτήσεων ήταν οι:

  • Μόναχο – Σιγκαπούρη

  • Μόναχο – Κοπεγχάγη

  • Μόναχο – Γκντανσκ

  • Μόναχο – Γκρατς

  • Μόναχο – Βενετία

Μόνο νωρίς το πρωί κατέφθασαν λεωφορεία για να παραλάβουν τους επιβάτες, χωρίς όμως να είναι σαφές γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα νωρίτερα. Η οργάνωση των λεωφορείων ανήκει στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για περισσότερες διευκρινίσεις την Κυριακή. Εκπρόσωπός του περιορίστηκε να δηλώσει: «Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Πηγή: Focus

