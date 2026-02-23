Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

Οι δύο παθόντες, άνδρας και γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Επίθεση με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας (23/02) στην Πάτρα, όταν τουλάχιστον έξι άτομα έβαλαν στο «στόχαστρο» δύο νεαρά άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός, θύμα της επίθεσης έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό ομάδας και ενώ περπατούσε με την κοπέλα. Τότε δέχθηκαν «ανάκριση» από μέλη καρναβαλικού πληρώματος αναφορικά με τα οπαδικά τους «πιστεύω» και εν συνεχεία άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα, αναφέρει το tempo24.news.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Αρχές.

