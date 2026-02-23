Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

Τα λείψανά του, τα είχαν κρύψει έμπιστοί του για να μην κλαπούν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

Προσκυνητές τιμούν τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου κατά τη διάρκεια της πρώτης δημόσιας έκθεσης μέσα στη Βασιλική, με την ευκαιρία της 800ής επετείου από το θάνατό του, στην Ασίζη της Ιταλίας 2026)

AP/Gregorio Borgia
ΚΟΣΜΟΣ
3'
Τα οστά εκτίθενται για πρώτη φορά, ολοκληρώνοντας μια 800χρονη ιστορία σχετικά με τα λείψανά του.

Η Φραγκισκανική Εκκλησία αποφάσισε να εκθέσει τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για ένα μήνα, προς τιμήν της 800ης επετείου από το θάνατό του, το 1226.

Τα οστά φυλάσσονται σε μια λεπτή, αλεξίσφαιρη θήκη από πλεξιγκλάς στην κάτω Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου, που βρίσκεται στην πόλη Ασίζη της Ούμπριας, στην Ιταλία.

Italy St. Francis Death Anniversary


Πάνω από 400.000 άτομα έχουν εγγραφεί για να προσκηνύσουν τα λείψανα, αλλά η Ασίζη προετοιμάζεται να υποδεχτεί μισό εκατομμύριο επισκέπτες πριν ο Άγιος Φραγκίσκος επιστρέψει στον τάφο του στις 22 Μαρτίου.

Η έκθεση των λειψάνων του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένης της βασανισμένης ιστορίας του σκηνώματος του Αγίου Φραγκίσκου.

Ο Άγιος Φραγκίσκος ήταν γιος ενός πλούσιου εμπόρου, γεννημένος το 1182, ο οποίος εγκατέλειψε όλα τα υπάρχοντά του για να ζήσει ως ζητιάνος μοναχός.

Η φήμη του για αγιότητα ήταν τόσο μεγάλη που πιστευόταν ότι είχε αναπτύξει στίγματα – πληγές που μιμούνται αυτές του Χριστού στο σταυρό – προς το τέλος της ζωής του.

Ωστόσο, το σώμα του χάθηκε για εκατοντάδες χρόνια, αφού θάφτηκε κρυφά από έναν από τους οπαδούς του, ο οποίος φοβόταν ότι θα κλαπεί κατά τη διάρκεια της διαμάχης για τα λείψανα.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, υπήρχε μια εξαιρετικά ισχυρή πεποίθηση ότι τα λείψανα των αγίων είχαν τη δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες, να αποτρέπουν καταστροφές και να φέρνουν καλή τύχη.

Ακόμη και όταν ζούσε, οι πιστοί φέρεται να έσκιζαν κομμάτια από το χιτώνα του Αγίου Φραγκίσκου καθώς περνούσε, πιστεύοντας ότι είχαν πνευματικές δυνάμεις.

Έτσι, όταν πέθανε, οι οπαδοί του αποφάσισαν κρυφά να κρύψουν το σώμα του Αγίου Φραγκίσκου, ώστε να μην κλαπεί ή να μην κοπεί σε κομμάτια και να πωληθεί.

Όταν ο Άγιος Φραγκίσκος πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1226, αρχικά θάφτηκε σε μια μικρή εκκλησία της Ασίζης, τη San Giorgio. Μέσα σε δύο χρόνια, ο Πάπας Γρηγόριος Θ' τον ανακήρυξε άγιο και έθεσε τον θεμέλιο λίθο για μια βασιλική που θα στέγαζε τον τάφο του.

Ωστόσο, την παραμονή της μεταφοράς, ο έμπιστος βοηθός του Αγίου Φραγκίσκου, πήρε το σώμα και το έθαψε κρυφά στη βασιλική, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να κλαπεί.

Το σώμα παρέμεινε εκεί, κρυμμένο σε μια κολόνα χωρίς επιγραφή, μέχρι το 1818.

Τότε, κατά τη διάρκεια ανασκαφών, ανακαλύφθηκαν τα λείψανα και ο Πάπας Πίος VII επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκαν στον Άγιο Φραγκίσκο.

Τώρα που εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου αποδεικνύουν περίτρανα ότι η γοητεία των λειψάνων δεν έχει μειωθεί καθόλου από τα μεσαιωνικά χρόνια.

Καθώς η έκθεση άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό, μια μικρή στρατιά 400 εθελοντών συγκεντρώθηκε για να καθοδηγήσει χιλιάδες προσκυνητές στα πλακόστρωτα δρομάκια της Ασίζης.

