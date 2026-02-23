Ουράνιο υπερθέαμα: «Παρέλαση» έξι πλανητών, ορατή με γυμνό μάτι

Οι λάτρεις του διαστήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα τέλη Φεβρουαρίου ένα σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως «πλανητική παρέλαση».

Το φαινόμενο συμβαίνει όταν πολλοί πλανήτες φαίνεται να ευθυγραμμίζονται στον ουρανό ταυτόχρονα. Ωστόσο δεν βρίσκονται σε ευθεία γραμμή, αλλά είναι κοντά μεταξύ τους στη μία πλευρά του ήλιου.

Οι ουρανοξύστες μπορούν συνήθως να εντοπίσουν δύο ή τρεις πλανήτες μετά τη δύση του ηλίου, σύμφωνα με τη NASA. Τέσσερις ή πέντε που μπορείτε να δείτε με γυμνό μάτι είναι λιγότερο συνηθισμένα και συμβαίνουν κάθε λίγα χρόνια. Πέρυσι περιλάμβανε σειρές έξι και επτά πλανητών.

Η παρέλαση θα πρέπει να είναι ορατή το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες. Τελικά, ο Ερμής θα υποκύψει και θα βυθιστεί κάτω από τον ορίζοντα.

Το προσεχές Σάββατο, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Κρόνος θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, εάν το επιτρέπει ο καθαρός ουρανός.

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας μπορούν να εντοπιστούν μόνο με κιάλια και τηλεσκόπια.

Βγείτε έξω περίπου μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου και απομακρυνθείτε από ψηλά κτίρια και δέντρα που θα εμποδίσουν τη θέα. Κοιτάξτε τον δυτικό ουρανό και εντοπίστε τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Κρόνο κοντά στον ορίζοντα. Ο Δίας θα είναι ψηλότερα, μαζί με τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα.

Τουλάχιστον ένας φωτεινός πλανήτης είναι ορατός τις περισσότερες νύχτες, σύμφωνα με τη NASA.