ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και έπεσε πάνω σε σπίτι - Βίντεο

Τη συγκλονιστική στιγμή που αυτοκίνητο «πετάει στον αέρα» και προσκρούει πάνω σε σπίτι στο Όρεγκον μέσα στη νύχτα κατέγραψε κάμερα από εξώπορτα κατοικίας την Παρασκευή (20/02).

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, David Brudknock, περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό, αναφέροντας:

«Πραγματικά εκτοξεύτηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο σπίτι μου».

Doorbell camera footage captured the moment a truck soared through the air and smashed into a home in the US state of Oregon. Police said the driver was speeding recklessly, leading to the accident. pic.twitter.com/6N7lzHDIe5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 20, 2026

Η αστυνομία του Tigard, Όρεγκον, είπε ότι το όχημα απογειώθηκε μετά από σύγκρουση με ένα ανάχωμα, ξεπέρασε έναν τοίχο αντιστήριξης και πέταξε περίπου 30 μέτρα στον αέρα.

Στη συνέχεια, προσέκρουσε στο σπίτι.

«Απλά άκουσα αυτό το μπουμ και το σπίτι ταρακουνήθηκε», είπε ο Brudknock.

Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

