Έρικ Ντέιν: Γιατί χρειάζονται έρανο διάσημοι ηθοποιοί - Η συγκλονιστική αλήθεια

Επικρίσεις και σχόλια προκαλούν οι διαδικτυακοί έρανοι για τη στήριξη οικογενειών διάσημων ηθοποιών που έφυγαν από τη ζωή, αλλά η αλήθεια κρύβεται άλλου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έρικ Ντέιν: Γιατί χρειάζονται έρανο διάσημοι ηθοποιοί - Η συγκλονιστική αλήθεια

Ο Έρικ Ντέιν στην εκπομπή του Netflix "Famous Last Words". Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε για να μεταδοθεί μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Netflix
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο σταρ της σειράς «Grey's Anatomy» πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 53 ετών και, λίγο αργότερα, ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να βοηθηθούν οι δύο έφηβες κόρες του, όπως συνέβη και στην περίπτωση του James Van Der Beek.

Οι έρανοι, ωστόσο για διάσημους ηθοποιούς προκαλούν υποψίες, καθώς πολλοί αναρωτιούνται γιατί χρειάζονται χρήματα, οι οικογένειές τους.

eric-dane-james.jpg

Το TMZ ρίχνει φως στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αγαπημένοι των ανθρώπων που πεθαίνουν. Όπως και στην περίπτωση του James Van Der Beek, o Έρικ Ντέιν αντιμετώπισε σημαντικά ιατρικά έξοδα κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ALS και ότι το ταμείο δημιουργήθηκε από φίλους για να βοηθήσουν τα παιδιά του... και όπως σημειώνεται δεν είναι υποχρεωτική η συνεισφορά. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 355.000 δολάρια.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το TMZ, ορισμένες δωρεές ήταν 5 ή 10 δολάρια, ως ένδειξη συνεισφοράς στον σκοπό, ενώ δεν έλειψαν και οι υψηλότερες δωρεές όπως από την Hailey Bieber και τον δημιουργό της σειράς «Euphoria» Sam Levinson, οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστά τουλάχιστον 20.000 δολάρια.

Το TMZ επίσης πληροφορήθηκε ότι ο Έρικ ήταν ανύπαντρος όταν πέθανε και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν οι κόρες του και η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Η οικογένεια του James Van Der Beek δέχτηκε παρόμοιες κριτικές όταν ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για τον ηθοποιό μετά τον θάνατό του νωρίτερα αυτό το μήνα. Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καυγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στα άστρα χωρίς υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός - Το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα συναντά τη Ζιζέλ Πελικό: Σοκαρισμένη η Καμίλα από την ιστορία του θύματος βιασμού

22:02WHAT THE FACT

Αποκαλύφθηκαν τα «μυστικά» του πλανήτη Ουρανού: Τρισδιάστατη ακτινογραφία από το James Webb

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος «μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική - Βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της καμήλας - Βίντεο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

21:20LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Γιατί χρειάζονται έρανο διάσημοι ηθοποιοί - Η συγκλονιστική αλήθεια

21:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και έπεσε πάνω σε σπίτι - Βίντεο

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ