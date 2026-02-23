Έρικ Ντέιν: Γιατί χρειάζονται έρανο διάσημοι ηθοποιοί - Η συγκλονιστική αλήθεια

Ο Έρικ Ντέιν στην εκπομπή του Netflix "Famous Last Words". Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε για να μεταδοθεί μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Ο σταρ της σειράς «Grey's Anatomy» πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 53 ετών και, λίγο αργότερα, ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να βοηθηθούν οι δύο έφηβες κόρες του, όπως συνέβη και στην περίπτωση του James Van Der Beek.

Οι έρανοι, ωστόσο για διάσημους ηθοποιούς προκαλούν υποψίες, καθώς πολλοί αναρωτιούνται γιατί χρειάζονται χρήματα, οι οικογένειές τους.

Το TMZ ρίχνει φως στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αγαπημένοι των ανθρώπων που πεθαίνουν. Όπως και στην περίπτωση του James Van Der Beek, o Έρικ Ντέιν αντιμετώπισε σημαντικά ιατρικά έξοδα κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ALS και ότι το ταμείο δημιουργήθηκε από φίλους για να βοηθήσουν τα παιδιά του... και όπως σημειώνεται δεν είναι υποχρεωτική η συνεισφορά. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 355.000 δολάρια.



Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το TMZ, ορισμένες δωρεές ήταν 5 ή 10 δολάρια, ως ένδειξη συνεισφοράς στον σκοπό, ενώ δεν έλειψαν και οι υψηλότερες δωρεές όπως από την Hailey Bieber και τον δημιουργό της σειράς «Euphoria» Sam Levinson, οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστά τουλάχιστον 20.000 δολάρια.

Το TMZ επίσης πληροφορήθηκε ότι ο Έρικ ήταν ανύπαντρος όταν πέθανε και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν οι κόρες του και η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Η οικογένεια του James Van Der Beek δέχτηκε παρόμοιες κριτικές όταν ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για τον ηθοποιό μετά τον θάνατό του νωρίτερα αυτό το μήνα. Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια δολάρια.