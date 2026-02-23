Καθαρά Δευτέρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας

Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν όσοι επιστρέφουν από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο λεκανοπέδιο, με τις ουρές να είναι ατελείωτες και να «γράφουν» δεκάδες χιλιόμετρα και την κίνηση να χτυπάει κόκκινο.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς η κίνηση ξεκινά από το Σχηματάρι και φτάνει μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους (!) δηλαδή μια απόσταση 60 και πλέον χιλιομέτρων.

Ίδια εικόνα καταγράφεται και στην Αθηνών - Κορίνθου, όπου η κίνηση ξεκινά από τον Ισθμό της Κορίνθου και φτάνει μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας, κάτι που σημαίνει ότι οι οδηγοί πηγαίνουν με πολύ αργές ταχύτητες είτε ακινητοποιούνται πλήρως για περίπου 50 χιλιόμετρα.

Μέχρι τις 21:00 έχει απαγορευτεί η κίνηση των φορτηγών στο εθνικό οδικό δίκτυο.