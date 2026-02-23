Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

Ο άνδρας, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν, κατάφερε να πιάσει το παιδί προτού χτυπήσει στο έδαφος, απορροφώντας μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο
Telegram/Komsomolskaya Pravda
Μία πιθανή τραγωδία κατάφερε να αποτρέψει ένας θυρωρός στην Αγία Πετρούπολη, όταν έσωσε ένα επτάχρονο παιδί που έπεσε από το παράθυρο του εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας, πιάνοντάς το την τελευταία στιγμή προτού χτυπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, η τραγωδία, στις 22 Φεβρουαρίου, αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση του άνδρα, ο οποίος κατάφερε να πιάσει το παιδί την ώρα της πτώσης και να απορροφήσει μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης με το σώμα του. Μετά τις πρώτες βοήθειες, το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Ο διασώστης είναι μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις αντιλήφθηκε το παιδί να πέφτει, έτρεξε στην αυλή, στάθηκε ακριβώς κάτω από τα παράθυρα και κατάφερε να το πιάσει.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, ο ίδιος ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσωσης και ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο μικρός και η μητέρα του.

Telegram/Komsomolskaya Pravda

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο. Τα παράθυρα του διαμερίσματος δεν διέθεταν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας γείτονας ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο και καλώντας σε βοήθεια. Ο θυρωρός κράτησε σφιχτά το αγόρι για να μετριάσει την πτώση και στη συνέχεια το μετέφερε στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, όπου ήδη είχε φτάσει ασθενοφόρο.

