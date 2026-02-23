Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στο «Ελ. Βενιζέλος» - Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης σε αποσκευή

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες (22/2) το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», έναν 39χρονο αλλοδαπό - μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή του, βρέθηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.