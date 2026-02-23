Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

Δύο άνδρες φορώντας κράνη και full face, κρατώντας κουτιά με πίτσες και προσποιούμενοι τους διανομείς εισέβαλαν σε καφετέρια στην Κυψέλη. Ιδιοκτήτης και θαμώνες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και οι φοβίες τους επιβεβαιώθηκαν όταν ξαφνικά οι άνδρες πέταξαν τα κουτιά κι εμφάνισαν τα όπλα. Οι θαμώνες πάγωσαν, όπως και ο ιδιοκτήτης.

Οι ληστές άρχισαν να απειλούν με τα όπλα προτεταμένα. Δεν υπολόγιζαν όμως πως στην καφετέρια βρισκόταν κι ένας αστυνομικός της ασφάλειας, εκτός υπηρεσίας. Χωρίς υπηρεσιακό όπλο, χωρίς αλεξίσφαιρο, μόνο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, σηκώθηκε από τη θέση του και όρμησε κατά πάνω τους.

Αρχικά ξεκίνησε να τους πετά ποτήρια και καρέκλες προσπαθώντας να τους προκαλέσει σύγχυση, ενώ σταδιακά τους πλησίαζε. Ο χώρος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, μπροστά στα έντρομα βλέμματα των θαμώνων που έσκυψαν στο πάτωμα.

Ο αστυνομικός έφτασε μια ανάσα από τους ληστές, με μια κολώνα να βρίσκεται ανάμεσά τους. Οι ληστές αντιλήφθηκαν ότι δεν τους... έπαιρνε να συνεχίσουν. Έβγαλαν σπρέι πιπεριού κι έριξαν στον αστυνομικό για να τον τυφλώσουν, την ώρα που εκείνος είχε καταλάβει ότι τα όπλα τους ήταν ρέπλικες Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με τον αστυνομικό να καλεί τους συναδέλφους του, οι οποίοι εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στα στενά της Κυψέλης, γύρω από τη Φωκίωνος Νέγρη. Σύμφωνα με το Star ο άνδρας της ασφάλειας είπε σε συναδέλφους του: «Έκανα απλώς τη δουλειά μου και θα το έκανα πάλι. Κινδύνευε κόσμος, δεν θα το άφηνα έτσι...»

