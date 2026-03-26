Κάρπαθος: Ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης

Το νησί εντυπωσιάζει με τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες με κρυστάλλινα νερά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κάρπαθος

Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάρπαθος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους πιο υποσχόμενους και «μυστικούς» τουτικούς προορισμούς της Ευρώπης.
  • Το νησί ξεχωρίζει για την αυθεντική του ταυτότητα, το φυσικό τοπίο, τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες.
  • Το παραδοσιακό χωριό Όλυμπος διατηρεί ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις και προσφέρει ήρεμο ρυθμό ζωής σε αντίθεση με άλλα τουριστικά κέντρα.
  • Η αεροπορική εταιρεία Eurowings θα ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από το Ντίσελντορφ προς την Κάρπαθο το επόμενο καλοκαίρι, ενισχύοντας την παρουσία του νησιού στη γερμανική αγορά.
Snapshot powered by AI

Η Κάρπαθος αναδεικνύεται διεθνώς ως ένας από τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους πιο υποσχόμενους και «μυστικούς» προορισμούς της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού ταξιδιωτικού μέσου Reisereporter.

Η δημοφιλής τουριστική ιστοσελίδα αναφέρει πως το ελληνικό διαμάντι του νοτιοανατολικού Αιγαίου ξεχωρίζει για την αυθεντική του ταυτότητα και το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, στοιχεία που καθιστούν την Κάρπαθο ως την ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η Κάρπαθος, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, θεωρείται ένας προορισμός πέρα από τα τετριμμένα για το ευρύ διεθνές κοινό. Το νησί εντυπωσιάζει με τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ενώ παράλληλα προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας και γαστρονομίας.

karpathos-3.jpg

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παραδοσιακό χωριό Όλυμπος, όπου η ζωή κυλά σε πιο ήρεμους ρυθμούς σε σχέση με άλλα δημοφιλή τουριστικά κέντρα, διατηρώντας ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της Καρπάθου. Στην ίδια λίστα του Reisereporter περιλαμβάνονται επίσης και άλλοι λιγότερο γνωστοί αλλά ιδιαίτερα ελκυστικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί, από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ουαλία, καθώς και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

karpathos-2.jpg

Η διεθνής αυτή αναγνώριση για την Κάρπαθο εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού στην γερμανική αγορά. Μάλιστα στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στην έκθεση ITB 2026 με ταξιδιωτικό συντάκτη του συγκεκριμένου μέσου εκφράστηκε η πρόθεση για περαιτέρω γνωριμία και ανάδειξη του προορισμού ενόψει των απευθείας πτήσεων από Γερμανία για Κάρπαθο που θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα η αεροπορική εταιρεία Eurowings θα εισάγει νέα απευθείας διαδρομή από το Ντίσελντορφ στην Κάρπαθο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του προορισμού στην γερμανική ταξιδιωτική αγορά. Το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε με την συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συζητήσεις μεταξύ του Δήμου και της αεροπορικής εταιρείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
