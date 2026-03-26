Παράταση στις αιτήσεις για Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου και θα ακολουθήσουν στις 25  και 26 Απριλίου οι εξετάσεις εισαγωγής για τα Πρότυπα/Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Παρατείνεται έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

