Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Παράταση έως τις 27 Μαρτίου

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία εγγραφών μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιούνται έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους γονείς και κηδεμόνες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις, καθώς και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των εγγραφών σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, είτε ψηφιακά είτε με φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους γονείς να μην καθυστερήσουν περαιτέρω και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εγγραφές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κατανομή των μαθητών και την εύρυθμη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

