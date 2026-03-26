Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει φέτος - Πώς θα δοθούν 300.000 επιταγές

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαϊου 2026, το πρόγραμμα φέρνει ανατροπές στη μοριοδότηση, τις παροχές και τους δικαιούχους 

Με σημαντικές αλλαγές θα εφαρμοστεί φέτος το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από την 1η Μαϊου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνρι 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσιες σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παροχών, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαϊου 2026 , το πρόγραμμα φέρνει ανατροπές στην μοριοδότηση, τις παροχές και τους δικαιούχους, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα».

Ακολουθούν οι βασικές αλλαγές:

Πρόωρη εκκίνηση και επιμήκυνση περιόδου

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαϊου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιος - Αύγουστος) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης σε προσιτές τιμές.

«Πράσινο φως» με προτεραιότητα στους πολύτεκνους

Οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Ένταξη ανάδοχων μητέρων

Σε μια σημαντική κοινωνική αναγνώριση, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα. Δεν λαμβάνουν μόνο το voucher του κοινωνικού τουρισμού , αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Διεύρυνση ειδικών επιδομάτων μητρότητας

Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και πέρα από τα τουριστικά καταλύματα. Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα:

  • Φυσικές μητέρες
  • Θετές μητέρες
  • Μητέρες μέσω παρένθετης κύησης
  • Ανάδοχες μητέρες

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Μαϊου - νωρίτερα από ποτέ - και θα αφορά 300.000 επιταγές (Vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της Δυπα, κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι διανυκτερεύσεις

Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων) μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες:

  • Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή
  • Έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • Έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • Συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

09:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το X - Χρήστες αναφέρουν ότι δεν «φορτώνουν» οι αναρτήσεις

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones, τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό στο Ιράν

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 898 εκατ. ευρώ - Πόσα είναι τα καθαρά έσοδα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ευστράτιος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό ωράριο: Πότε ξεκινάει - Η Κυριακή με ανοιχτά τα καταστήματα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε παντοπωλείο - Ο δράστης απείλησε με κατσαβίδι

09:18TRAVEL

Κάρπαθος: Ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη»

09:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Παράταση στις αιτήσεις για Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: ΗΠΑ και Ισραήλ αφαίρεσαν τον Ιρανό ΥΠΕΞ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου από τη λίστα των στόχων τους

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Ληστεία με καλάσνικοφ και βαριοπούλες στα ΕΛΤΑ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις – «φωτιά» στα ταξίδια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τα εισιτήρια εκτινάσσονται έως και 560%

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στο Άγιο Όρος: «Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή», λέει ο Διοικητής Αλκιβιάδης Στεφανής

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο ΠΑΣΟΚ: Το καταστατικό, η «κομπίνα» Ανδρουλάκη και τα πολιτικά ρίσκα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Αμερικανοί στρατιώτες μένουν σε ξενοδοχεία λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε βάσεις

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Εξάδα με τριπλέτα φωτιά!» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει φέτος - Πώς θα δοθούν 300.000 επιταγές

08:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η 6η αύξηση από το 2022 - Πώς επηρεάζει εισόδημα κι αγορά εργασίας

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος έπειτα από άγριο καβγά μέσα σε κατάστημα

Novibet
14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Ληστεία με καλάσνικοφ και βαριοπούλες στα ΕΛΤΑ

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: ΗΠΑ και Ισραήλ αφαίρεσαν τον Ιρανό ΥΠΕΞ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου από τη λίστα των στόχων τους

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό διπλό χτύπημα με drones σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις – «φωτιά» στα ταξίδια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τα εισιτήρια εκτινάσσονται έως και 560%

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει φέτος - Πώς θα δοθούν 300.000 επιταγές

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος έπειτα από άγριο καβγά μέσα σε κατάστημα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ