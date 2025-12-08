Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026
Τι αναφέρει η πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Επεκτείνεται από 12 σε 13 μήνες η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (30401/2025 – Β’ 2115).
Η νέα καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026.
Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος:
- διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης
- ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.
Διανυκτερεύσεις & ειδικές κατηγορίες περιοχών
Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Ειδικότερα:
- Λέρος, Μυτιλήνη, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος:
Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).
- Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου:
Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.
Αυξημένες επιδοτήσεις
Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για:
- τον μήνα αιχμής Αύγουστο
- την περίοδο 15.12.2025 – 14.01.2026 (Χριστούγεννα)
- την περίοδο 03.04.2026 – 19.04.2026 (Πάσχα).
Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Επιπλέον της διαμονής, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
- Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.
- Για άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.