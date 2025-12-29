Δέκα χρόνια χωρίς τη Μελίνα: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα της τετράχρονης που χάθηκε
Μια δεκαετία από τον θάνατο της μικρής Μελίνας στο Ηράκλειο
Συμπληρώθηκαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου, δέκα έτη από την ημέρα που ο θάνατος της μικρής Μελίνας συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2015, το τετράχρονο κορίτσι από το Ηράκλειο έχασε τη ζωή του, αφήνοντας πίσω μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα. Ο πατέρας της, με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από το τραγικό συμβάν, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας την οδυνηρή απώλεια του παιδιού του.
