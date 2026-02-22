Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην πόλη Λβιβ - Μια αστυνομικός νεκρή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα

Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην πόλη Λβιβ - Μια αστυνομικός νεκρή
Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Λβιβ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα μια 23χρονη αστυνομικός να βρει τον θάνατο και 14 τραυματίες να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

«Μια 23χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταστράφηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της Λβιβ.

