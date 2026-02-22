Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην πόλη Λβιβ - Μια αστυνομικός νεκρή

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Λβιβ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα μια 23χρονη αστυνομικός να βρει τον θάνατο και 14 τραυματίες να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες.

Authorities in Lviv, Ukraine are responding after multiple explosions rang out. According to the mayor, a 23 year old police officer has been killed and more than a dozen people are injured. Reports indicate that officers were called to a location and an explosion occurred… pic.twitter.com/ZHvG8FYwqi — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

«Μια 23χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταστράφηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της Λβιβ.

