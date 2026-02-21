«Βολές» Κιέβου κατά Ουγγαρίας και Σλοβακίας: «Εκβιασμός» η απειλή διακοπής μεταφοράς ηλεκτρισμού

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είπε ότι θα διακόψει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, εκτός και αν το Κίεβο επιτρέψει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

AP/Michael Probst
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τα «τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» εκ μέρους των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, αφού οι δύο χώρες απείλησαν να διακόψουν τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο αν συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω του ρωσικού αγωγού που διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις. Το Κίεβο λέει ότι ο εξοπλισμός καταστράφηκε από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 27 Ιανουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είπε νωρίτερα ότι θα διακόψει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, εκτός και αν το Κίεβο επιτρέψει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά, σοβιετικής κατασκευής, προς τη χώρα του. Ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν είχε εξαπολύσει μια παρόμοια απειλή την Πέμπτη.

«Η Ουκρανία απορρίπτει και καταδικάζει τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας αναφορικά με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό μεταξύ των χωρών μας. Τα τελεσίγραφα θα έπρεπε να σταλούν στο Κρεμλίνο και ασφαλώς όχι στο Κίεβο» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία από κοινού εξάγουν στην Ουκρανία σχεδόν τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που της παρέχει συνολικά η ΕΕ, στην οποία βασίζεται ολοένα και περισσότερο επειδή οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το δίκτυό της.

«Εάν οι παραδόσεις πετρελαίου δεν ξαναρχίσουν τη Δευτέρα θα ζητήσω από τη SEPS (την κρατική εταιρεία της Σλοβακίας) να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», έγραψε ο Φίτσο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Κίεβο απάντησε ότι τέτοιες ενέργειες είναι «προκλητικές, ανεύθυνες και απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια την Τρίτη, η Ουκρανία επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν περιοριστεί δραστικά, αλλά δεν διακόπηκαν. Το Κίεβο πρότεινε στην ΕΕ εναλλακτικούς δρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη, όσο συνεχίζεται η επισκευή του αγωγού.

