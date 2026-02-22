ΗΠΑ: Παλαιότερο περιστατικό με πράκτορα της ICE που πυροβόλησε αμερικανό πολίτη

Ο θάνατος του Μαρτίνεζ φαίνεται ότι είναι ο πρώτος Αμερικανού πολίτη στις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

ΗΠΑ: Παλαιότερο περιστατικό με πράκτορα της ICE που πυροβόλησε αμερικανό πολίτη

Πράκτορες της ICE έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολη.

Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν Αμερικανό πολίτη στο Τέξας το 2025, πολλούς μήνες πριν να ξεκινήσει η αμερικανική κυβέρνηση τις επιχειρήσεις απέλασης στη Μινεσότα, που οδήγησαν στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, σύμφωνα με αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ, 23 ετών, σκοτώθηκε από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέφεραν οι δικηγόροι της οικογένειας Μαρτίνεζ. Ένας πράκτορας του DHS πυροβόλησε πολλές φορές τον Μαρτίνεζ ο οποίος φέρεται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν άλλον πράκτορα, στις 15 Μαρτίου 2025. Οι πράκτορες, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση American Oversight, βοηθούσαν την τοπική αστυνομία στον έλεγχο της κυκλοφορίας έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα, στο νησί Σάουθ Πάντρε του Τέξας. Με βάση τα αρχεία, οι πράκτορες διεξήγαγαν μεταναστευτικούς ελέγχους.

Ο θάνατος του Μαρτίνεζ φαίνεται ότι είναι ο πρώτος Αμερικανού πολίτη στις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μόνο τον Ιανουαρίο, ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των Πρέτι και Γκουντ.

Ο Μαρτίνεζ προσπαθούσε να ακολουθήσει τις οδηγίες των τοπικών αστυνομικών αρχών όταν τον πυροβόλησαν, είπαν οι δικηγόροι της οικογένειας, Τσαρλς Σταμ και Άλεμ Σταμ, ζητώντας τη διενέργεια «πλήρους και δίκαιης έρευνας».

«Η οικογένεια του Ρούμπεν ζητά διαφάνεια και λογοδοσία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και θα συνεχίσει τον αγώνα της για όσο χρειαστεί», ανέφεραν οι δύο δικηγόροι.

Ο Μαρτίνεζ, που ήταν Αμερικανός πόλιτης, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης Μπράουνσβιλ του Τέξας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο πράκτορας που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο τραυματίστηκε στο γόνατο, πήγε σε νοσοκομείο και αργότερα πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με την αναφορά.

«Αυτά τα αρχεία παρουσιάζουν μια βαθιά ανησυχητική εικόνα των βίαιων μεθόδων που χρησιμοποιεί η ICE», είπε η Τσιόμα Τσούκου, εκτελεστική διευθύντρια της American Oversight. «Στους πρώτους μήνες αυτής της κυβέρνησης, τα στοιχεία της ίδιας της ICE δείχνουν δραματική αύξηση, σχεδόν 400%, στα συμβάντα όπου έγινε χρήση βίας – με ανθρώπους να στέλνονται σε νοσοκομεία, περαστικούς να συλλαμβάνονται σε επιχειρήσεις, ακόμη και τον θάνατο ενός Αμερικανού πολίτη», τόνισε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου υποστήριξε ότι ο Μαρτίνεζ «παρέσυρε σκόπιμα» έναν πράκτορα και ένας συνάδελφός του «πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Το συμβάν ερευνάται από την ελίτ ερευνητική υπηρεσία του Τέξας, τους Texas Rangers, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

