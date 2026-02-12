ΗΠΑ: Η αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ICE αποσύρεται από τη Μινεσότα

Ο σύμβουλος συνόρων του Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των δυνάμεων της ICE και της Συνοριακής Προστασίας από την πολιτεία της Μινεσότα - Οι ενέργειες της υπηρεσίας είχαν προκαλέσει διαμαρτυρίες, αλλά και τον θάνατο δύο Αμερικανών

Πράκτορας της ICE ψεκάζει με σπρέι διαδηλωτή στη Μινεάπολη

Η κυβέρνηση Τραμπ θα αποσύρει τις δυνάμεις της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE και της Συνοριακής Φρουράς στη Μινεσότα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπεύθυνος για τα συνοριακά θέματα του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος στις αμφιλεγόμενες επιδρομές των ομοσπονδιακών αρχών εναντίον μεταναστών στην πολιτεία της Μινεσότα. «Δεδομένων των επιτυχιών», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την πρότασή του για τον τερματισμό των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι έχει παρατηρήσει καλύτερη συνεργασία από τις τοπικές αρχές, τόσο όσον αφορά την παράδοση παράνομων μεταναστών από τις φυλακές τους όσο και την αντιμετώπιση βίαιων διαδηλώσεων και παρεμποδίσεων στους δρόμους. Επίσης, ανέφερε ότι οι δύο μήνες ομοσπονδιακής δραστηριότητας έχουν επίσης απομακρύνει τους περισσότερους από τους στόχους απέλασης από τους δρόμους.

Είπε ότι όσοι από την ομοσπονδιακή υπηρεσία βρίσκονται στην περιοχή της Μινεάπολης μεταφέρονται, είτε επιστρέφουν στις περιοχές καταγωγής τους είτε αποσπώνται σε άλλες επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Θα παραμείνει μια μικρή ομάδα» για να «κλείσει την επιχείρηση και να παραδώσει τα πράγματα πίσω στο περιφερειακό γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, το οποίο απασχολεί συνήθως περίπου 150 άτομα.

Η απόσυρση βάζει τέλος σε μια δύσκολη περίοδο για τον Τραμπ, ο οποίος είδε την υποστήριξη για το μεταναστευτικό του πρόγραμμα να καταρρέει μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας.

Στην κορύφωσή της, η αύξηση αυτή οδήγησε στην αποστολή στη Μινεσότα περίπου 3.000 υπαλλήλων της ICE και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων.

Έντονες επικρίσεις μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς

Η επιχείρηση της ICE ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και επικρίθηκε έντονα αφότου αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησαν θανάσιμα δύο άτομα. Οι θάνατοι προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της νοσοκόμας Άλεξ Πρέτι στις 24 Ιανουαρίου, υπήρξαν αντιδράσεις σοκ, ακόμη και εντός των τάξεων των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ. Ήταν ο δεύτερος θάνατος, μετά τον θάνατο της άοπλης οδηγού Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου. Στην υπόθεση Πρέτι, δύο αξιωματικοί της CBP τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με βίντεο, ένας υπάλληλος της ICE ήταν υπεύθυνος για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Γκουντ.

