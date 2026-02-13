Υπόθεση κατασκοπείας: Η εφαρμογή ice drive, το βιογραφικό στην εταιρεία στη Σεούλ και οι 10 διαρροές

Η υπόθεση κατασκοπείας συνεχίζει να ταλανίζει τις μυστικές υπηρεσίες και τις δικαστικές Αρχές

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Υπόθεση κατασκοπείας: Η εφαρμογή ice drive, το βιογραφικό στην εταιρεία στη Σεούλ και οι 10 διαρροές
Αρχίζει και ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι της υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της Κίνας από τον καθ' ομολογίαν κατάσκοπο Χ.Φ., ο οποίος έστελνε απόρρητα έγγραφα στο Πεκίνο.

Ο 54χρονος Σμήναρχος πραγματοποίησε ταξίδι στην Κίνα την άνοιξη του 2024 με πρόφαση την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας για να την εντάξει στο βιογραφικό του. Ένα βιογραφικό που έστειλε μεταξύ άλλων σε μία εταιρεία πρόσληψης προσωπικού και κατάθεσης βιογραφικών, ονόματι «Hot Issue Inside», με έδρα την Σεούλ.

Από εκεί φαίνεται ότι οι Κινέζοι... θαμπώθηκαν από το βιογραφικό του κι αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν. Οι δύο εξ αυτών είναι ο «Στίβεν Γουέιν», ενώ ο άλλος, είναι ο «Γουίλιαμ», ο οποίος φέρεται να είναι κι ο επικεφαλής και με τους οποίους ο Σμήναρχος πόζαρε στο Σινικό Τείχος, στο ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα.

stiven.jpg

Ο Στίβεν

Τι του έδωσαν στο ταξίδι στην Κίνα

Οι δύο προαναφερθέντες ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν, καθώς σε εκείνο το ραντεβού φέρονται να του έδωσαν ένα δεύτερο κινητό, και μία κάρτα για τις παράνομες συναλλαγές τους.

Και σε αυτό το δεύτερο κινητό φαίνεται να έχουν δώσει μία εφαρμογή κρυπτογράφησης που λέγεται «Ice Drive», η οποία λειτουργεί με βιομετρικά στοιχεία, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος πλην του χρήστη.

woyiliam.jpg

Ο Γουίλιαμ

Έχει δώσει 10 φορές απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ και των ελληνικών ΕΔ

Οι ελληνικές Αρχές, έχουν αρχίσει και προσδιορίζουν τι είδους στοιχεία φέρεται να έχει δώσει ο σμήναρχος. Σύμφωνα με το Mega, είναι οι 10 φορές που έχει δώσει κρίσιμα στοιχεία σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ο συγκεκριμένος Σμήναρχος. Τα στοιχεία, προκύπτουν από την αποκρυπτογράφηση του δεύτερου κινητού, αυτού που του είχαν παραχωρήσει οι Κινέζοι πράκτορες.

