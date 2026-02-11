Υπόθεση κατασκοπείας: Διευρύνεται η έρευνα - Επικαλέστηκε φόβους για τη ζωή του ο σμήναρχος

Ο 54χρονος αξιωματικός βρίσκεται προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κατάστημα της Κορίνθου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας με κατηγορούμενο 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος απολογήθηκε στο Αεροδικείο Αθηνών και πλέον κρατείται στις φυλακές Κορίνθου. Παρά την προφυλάκισή του, η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ακολουθήσει σειρά ανακριτικών ενεργειών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας προβλέπεται η κλήση προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία αλλά και στην απολογία του αξιωματικού. Παράλληλα, αναμένεται να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το κινητό του, καθώς και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει αναφέρει ότι μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών έλαβε το ποσό των 25.000 ευρώ.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 54χρονος ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι ενεπλάκη σε μια υπόθεση που, όπως είπε, εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η πρώτη επικοινωνία με τον φερόμενο ως σύνδεσμό του, Κινέζο υπήκοο με το όνομα «Στίβεν», έγινε τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πεκίνο.

Πιθανή η έκδοσή του αν ζητηθεί από άλλη χώρα

Την ίδια στιγμή, εφόσον του αφαιρεθεί η ιθαγένεια, μπορεί να υπάρξει αίτημα προς τις ελληνικές Αρχές έτσι ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για να δικαστεί σε τρίτη χώρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μία εξ αυτών, καθώς η CIA ήταν αυτή που έδωσε το σήμα στην ΕΥΠ για τη δράση του Σμήναρχου. Με δεδομένο ότι ο 54χρονος διακινούσε στο Πεκίνο συμμαχικά μυστικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διαβίβαση σχεδίων άμυνας που δεν αφορούσαν αποκλειστικά την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς εγείρει ζητήματα ευρύτερης συμμαχικής ασφάλειας.

Έδωσε τρία ονόματα, κανένας εντός στρατεύματος

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του, ο 54χρονος κατονόμασε τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, οι οποίοι κατά πληροφορίες δεν προέρχονται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Οι στρατιωτικές δικαστικές Αρχές πίεσαν τον 54χρονο να τους αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι εμπλεκόμενοι είτε τη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι, είτε από το ΓΕΑ, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά οποιαδήποτε εμπλοκή έτερου στρατιωτικού.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ίσα ίσα τις εντείνουν για να αποκαλυφθεί πλήρως η διάσταση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

Δεν έχει δώσει κωδικούς για τους crypto λογαριασμούς

Κατά πληροφορίες, ο 54χρονος σμήναρχος, μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου τον πλήρωναν οι Κινέζοι για τις κατασκοπευτικές υπηρεσίες που τους προσέφερε κι ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το ποσό που είχε αποκομίσει από τη δράση του.

Η γραπτή ανακοίνωση που μετέφερε ο συνήγορός του

Ο 54χρονος, σε γραπτή ανακοίνωση, που ανάγνωσε ένας από τους συνηγόρους του, υποστήριξε ότι: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.

Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

