Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος σμήναρχος - «Ανακουφισμένος» δήλωσε, τι ισχυρίστηκε

Φωτορεπορτάζ /Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την σχεδόν 9ωρη απολογία του ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελά, ο 54χρονος σμήναρχος που ομολόγησε ότι παρέδιδε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα.

«Έχει αποδεχτεί τι έχει συμβεί χωρίς υπερβολές και χωρίς όσα διαχέονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με γενναιότητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη. Είναι ανακουφισμένος, θεώρησε ότι η συναλλαγή δεν είχε γίνει με κρατικό φορέα, αλλά με φορέα που παρέχει συμβουλές, που παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης.

Συμπλήρωσε δε ότι αφού πήγε στην Κίνα άλλαξε άποψη…

Όπως αναφέρθηκε επίσης, ο 54χρονος σμήναρχος ήθελε να εξασφαλίσει καλύτερη οικονομική συνθήκη για τον ίδιο μέχρι που αντιλήφθηκε ότι τον πίεζαν από την Κίνα και αναφέρθηκαν στην οικογένειά του. «Έπρεπε να διαχειριστεί μια επικίνδυνη συνθήκη», είπε ο δικηγόρος του και τόνισε για την προφυλάκιση: «Έγινε δεκτό το αίτημά μας. Διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση».

Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

«Στίβεν» ονομαζόταν, στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύνδεσμος του σμηνάρχου.

Με αυτό το όνομα, που δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο, εμφανιζόταν ο σύνδεσμος του 54χρονου σμηνάρχου. Οι Αρχές διατηρούν πάντως τις επιφυλάξεις τους.

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο για συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ενώ όπως αναφέρθηκε ο σύνδεσμος πλήρωνε αρχικά τον Έλληνα αξιωματικό

500-600 ευρώ για μελέτες, αλλά στη συνέχεια η....συνεργασία φαίνεται να αναβαθμίστηκε και ο σμήναρχος ελάμβανε 5.000 το μήνα για στρατιωτικές πληροφορίες. Φέρεται μάλιστα να πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων.

