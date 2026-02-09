Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

«Στίβεν» ονομαζόταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο σύνδεσμος του σμηνάρχου που έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Με αυτό το όνομα, που δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο, εμφανιζόταν ο σύνδεσμος του 54χρονου σμηνάρχου. Οι Αρχές διατηρούν πάντως τις επιφυλάξεις τους.

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο για συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ενώ όπως αναφέρθηκε ο σύνδεσμος πλήρωνε αρχικά τον Έλληνα αξιωματικό

500-600 ευρώ για μελέτες, αλλά στη συνέχεια η....συνεργασία φαίνεται να αναβαθμίστηκε και ο σμήναρχος ελάμβανε 5.000 το μήνα για στρατιωτικές πληροφορίες. Φέρεται μάλιστα να πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος αναμένεται αύριο το πρωί να περάσει την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο προκειμένου να απολογηθεί.

Οι αντιφατικές αναρτήσεις του

Αίσθηση προκαλούν οι αντιφατικές αναρτήσεις που πραγματοποιούσε ο 54χρονος σμήναρχος της αεροπορίας που ήταν αρκετά ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθιζε να αρθογραφεί για θέματα κυβερνοασφάλειας, ενώ συχνά σχολίαζε κάτω από αναρτήσεις. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι το γεγονός πως πριν δύο χρόνια όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στο Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους ο σμήναρχος είχε σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης