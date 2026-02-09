Υπόθεση κατασκοπείας: Οι αντιφατικές αναρτήσεις του 54χρονου σμηνάρχου - «Ο εχθρός είναι εκ των έσω»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον 54χρονο σμήναρχο που ομολόγησε πως διαμοίραζε στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες, δρώντας κατασκοπευτικά για λογαριασμό της Κίνας.

Αίσθηση προκαλούν οι αντιφατικές αναρτήσεις που πραγματοποιούσε ο 54χρονος σμήναρχος της αεροπορίας που ήταν αρκετά ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθιζε να αρθογραφεί για θέματα κυβερνοασφάλειας, ενώ συχνά σχολίαζε κάτω από αναρτήσεις. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι το γεγονός πως πριν δύο χρόνια όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στο Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους ο σμήναρχος είχε σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.

Τον «έκαψε» το δεύτερο κινητό

Κατά τα φαινόμενα τον... έκαψε το δεύτερο κινητό που είχε εγκαταστήσει το κρυπτογραφημένο λογισμικό.

Σύμφωνα με το Mega στην ανάκριση άρχισε να υπαναχωρεί από την αρχική ομολογία, αλλά μετά παρενέβη η ΕΥΠ και οι άνθρωποί της που βρέθηκαν στην ανάκριση τον βομβάρδισαν με ερωτήσεις . Εκεί του εμφάνισαν τα δύο κινητά. Ήταν το σημείο που ο σμήναρχος κατάλαβε ότι δεν έχει περιθώρια και ομολόγησε όλες τις επαφές με τους Κινέζους.

Τώρα οι αρχές σκιαγραφούν το δίκτυο των Κινέζων πρακτόρων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μια γυναίκα από την Κίνα βρίσκεται στην κορυφή. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

Θέμα υψίστης εθνικής ασφαλείας

Ως θέμα υψίστης εθνικής σημασίας αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές την υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση όσον αφορά τον χειρισμό της, και πρέπει να εντοπιστούν λεπτομέρειες στο πλαίσιο της ανάκρισης του αξιωματικού από το Αεροδικείο. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η απολογία του, αφού ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, από το υπουργείο Άμυνας επί της ουσίας έχει επιβληθεί μια άτυπη «ομερτά» για λόγους εθνικής ασφαλείας. Κανείς δεν λέει το παραμικρό επειδή μπορεί να έχει επιπλοκές στις σχέσεις με συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ και στις σινοελληνικές σχέσεις.

Δεν είναι γνωστό μέχρι ώρας αν έχει υπάρξει κάποιους είδους διάβημα από το υπουργείο Εξωτερικών προς την πρεσβεία της Κίνας ή κάτι αντίστοιχο από την πρεσβεία μας στο Πεκίνο προς την κεντρική διοίκηση.

Πολύ μεγάλη σημασία: Πού και από ποιον στρατολογήθηκε

Όπως το Newsbomb είχε αναφέρει και στο χθεσινό ρεπορτάζ, ιδιαίτερη σημασία έχει το πού και από ποιον στρατολογήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος.

Πιθανολογείται ότι στρατολογήθηκε από κινέζικες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο εξωτερικό. Άρα ή από άλλο πράκτορα των Κινέζων ή από Κινέζο που εντόπισε τον σμήναρχο μέσω στοιχείων του που ήταν σε κοινή λήψη, ίσως και μέσω LinkedIn.

Το προφίλ του σμηνάρχου

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι πρόκειται για αξιωματικό που περιγράφεται ως ευφυής, καλλιεργημένος, ικανός, κάθε τι άλλο από κάποιον που έπεσε θύμα επειδή κάποιος μπορεί να τον ξεγέλασε. Επομένως έχει σημασία να διαπιστωθεί πώς στρατολογήθηκε και πιθανόν αν το κουβάρι φτάνει και σε άλλους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ από άλλες χώρες.

Για αυτό οι αρχές έχουν εστιάσει την έρευνα στο να εντοπιστεί από πού έχει γίνει διαρροή.

Διαβάστε επίσης