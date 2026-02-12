Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

Το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024 και η γνωριμία που τον έμπλεξε στον ιστό της κατασκοπείας - Η selfie στο Σινικό Τείχος 

Newsbomb

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο
ΕΡΤ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μια μετά την άλλη έρχονται στο φως της δημοσιότητα νέες αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Έλληνα σμήναρχο, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορίνθου.

Φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου-κατασκόπου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τα πρόσωπα-κλειδιά που τον στρατολόγησαν στο δίκτυο κατασκοπείας, έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο σμήναρχος εμφανίζεται να φωτογραφίζεται στο Σινικό Τείχος μαζί με τον «Γουίλιαμ» και στον «Στίβεν», οι Κινέζοι στρατολόγοι.

Μετά τον «Γουίλιαμ» που απεικονίζεται σε φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό του Έλληνα αξιωματικού, η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας και αυτήν του «Στίβεν», ο οποίος είναι το άτομο που τον προσέγγισε αρχικά μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων και με το οποίο είχε τις πρώτες επαφές και τη γνωριμία στο Σινικό Τείχος.

Οι φωτογραφίες από το κινητό του 54χρονου σμηνάρχου, είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024. Ο Έλληνας αξιωματικός απαθανατίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε προκειμένου να δίνει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές.

Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο για να κατασκοπεύσει υπέρ της Κίνας
Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία με τον στρατοτολογητή του, Στίβεν, στο Σινικό τείχος το 2024

Στις φωτογραφίες, εκτός ωστόσο από τον Στίβεν, δίπλα στον σμήναρχο, ο οποίος ποζάρει ως χαμογελαστός τουρίστας εμφανίζεται κι ένας ανώτερός του που έχει κατονομασθεί ως «Γουίλιαμ».

Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο για να κατασκοπεύσει υπέρ της Κίνας
Ο προφυλακισμένος σμήναρχος με τον «Γουίλιαμ», τον ανώτερο του στρατολογητή και χειριστή του, Στίβεν

Είναι τα δύο από τα τρία πρόσωπα τα οποία έχει κατονομάσει στην απολογία του στην στρατιωτική ανακρίτρια ο 54χρονος αξιωματικός.

Υπόθεση κατασκοπείας: Στη φυλακή ο Σμήναρχος, συνεχίζονται οι έρευνες για συνεργούς

Υπόθεση κατασκοπείας: Στη φυλακή ο Σμήναρχος, συνεχίζονται οι έρευνες για συνεργούς

Ο σμήναρχος που κατηγορείται και ομολόγησε ότι πραγματοποιούσε κατασκοπεία προς όφελος της Κίνας, βρίσκεται προφυλακισμένος στην Κόρινθο.

Ο καθ' ομολογίαν κατάσκοπος δήλωσε ανακουφισμένος μετά το πέρας της διαδικασίας απολογίας του κατά την οποία φέρεται να ζήτησε την καταδίκη του για τα αδικήματα που του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι έπεσε θύμα αφόρητων πιέσεων και απειλών, στις οποίες τελικά ενέδωσε και μπήκε σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό.

Σε ό,τι αφορά στην ποινική του μεταχείριση, ο 54χρονος Χ.Φ. βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετή φυλάκιση σε στρατιωτικό ή πολιτικό σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά και στέρηση ιθαγένειας.

Πιθανή η έκδοσή του αν ζητηθεί από άλλη χώρα

Την ίδια στιγμή, εφόσον του αφαιρεθεί η ιθαγένεια, μπορεί να υπάρξει αίτημα προς τις ελληνικές Αρχές έτσι ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για να δικαστεί σε τρίτη χώρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μία εξ αυτών, καθώς η CIA ήταν αυτή που έδωσε το σήμα στην ΕΥΠ για τη δράση του Σμήναρχου. Με δεδομένο ότι ο 54χρονος διακινούσε στο Πεκίνο συμμαχικά μυστικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διαβίβαση σχεδίων άμυνας που δεν αφορούσαν αποκλειστικά την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς εγείρει ζητήματα ευρύτερης συμμαχικής ασφάλειας.

Έδωσε τρία ονόματα, κανένας εντός στρατεύματος

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του, ο 54χρονος κατονόμασε τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, οι οποίοι κατά πληροφορίες δεν προέρχονται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Οι στρατιωτικές δικαστικές Αρχές πίεσαν τον 54χρονο να τους αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι εμπλεκόμενοι είτε τη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι, είτε από το ΓΕΑ, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά οποιαδήποτε εμπλοκή έτερου στρατιωτικού.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ίσα ίσα τις εντείνουν για να αποκαλυφθεί πλήρως η διάσταση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

62953324412119016011413711205026557475932020n.jpg

Δεν έχει δώσει κωδικούς για τους crypto λογαριασμούς

Κατά πληροφορίες, ο 54χρονος σμήναρχος, μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου τον πλήρωναν οι Κινέζοι για τις κατασκοπευτικές υπηρεσίες που τους προσέφερε κι ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το ποσό που είχε αποκομίσει από τη δράση του.

1770797551439-200156851-62948206212498188004067146419463996486258014n.jpg

Η γραπτή ανακοίνωση που μετέφερε ο συνήγορός του

Ο 54χρονος, σε γραπτή ανακοίνωση, που ανάγνωσε ένας από τους συνηγόρους του, υποστήριξε ότι: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.

Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εκβιάσει τον Γιάννη Στουρνάρα

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

52η ημέρα καριέρας: Πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας σε 150 επιχειρήσεις στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» για συμφωνία με το Ιράν

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Απειλές «doxing» κατά της Κάρλα και της 14χρονης κόρης της Τζούλια - Μία σύλληψη

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να μην είναι τεμπέληδες και να πάρουν την Ελλάδα ως παράδειγμα

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο για revenge porn

20:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Έκλεψε 100 μέτρα καλωδίων από το σιδηροδρομικό δίκτυο - Χειροπέδες σε 38χρονο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Έπεσε ταβάνι σε τουαλέτες σχολείου - Ήταν μέσα μαθητές

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την οικονομία - Λέτα: Ενιαία αγορά για να αντισταθούμε στον Τραμπ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέα παραίτηση στην κυβέρνηση Στάρμερ - Αποχώρησε ο γενικός γραμματέας Κρις Γουόρμαλντ

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

20:03LIFESTYLE

Γενέθλια για την Αγγελική Νικολούλη - Το βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες της

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση της πρότασης “Accessible Panteio” από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου στον Κυμπουρόπουλο

19:55LIFESTYLE

Οι Αθώοι spoiler: Τι θα δούμε στο δεύτερο καθηλωτικό επεισόδιο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» στο Nations League - Οι ημερομηνίες των αγώνων

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο - Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

19:50ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πώς η ρήτρα του συμβολαίου του Dawson's Creek τον κατέστρεψε οικονομικά

19:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Aρνήθηκα τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής κι έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» στο Nations League - Οι ημερομηνίες των αγώνων

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο - Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδης- Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την οικονομία - Λέτα: Ενιαία αγορά για να αντισταθούμε στον Τραμπ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ