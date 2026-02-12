Ο Κινέζος «Στίβεν» την ώρα που στρατολογούσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο - Η Selfie στο Σινικό Τείχος

Το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024 και η γνωριμία που τον έμπλεξε στον ιστό της κατασκοπείας - Η selfie στο Σινικό Τείχος 

Ο Κινέζος «Στίβεν» την ώρα που στρατολογούσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο - Η Selfie στο Σινικό Τείχος
Φωτογραφία από το ταξίδι του σμηνάρχου-κατασκόπου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τα πρόσωπα-κλειδιά που τον στρατολόγησαν στο δίκτυο κατασκοπείας, έρχεται στη δημοσιότητα.

Ο σμήναρχος εμφανίζεται μαζί με τον «Στίβεν Γουέιν», το άτομο που τον προσέγγισε αρχικά μέσω διαδικτύου και με το οποίο είχε τις πρώτες επαφές και τη γνωριμία στο Σινικό Τείχος.

Ο «Steven» φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που του παρέδωσε το ειδικό κινητό τηλέφωνο με το κρυπτογραφημένο σύστημα επικοινωνίας και το ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) για τη λήψη πληρωμών σε κρυπτονομίσματα.

Εντύπωση προκαλεί γεγονός ότι έβγαλαν selfie σαν να πρόκειται για ταξίδι αναψυχής, ενώ είχαν μόλις γνωριστεί.

Το φωτογραφικό αυτό ντοκουμέντο με άλλα στιγμιότυποα βρίσκονται στα χέρια της δικαστικής και στρατιωτικής έρευνας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Στη φυλακή ο Σμήναρχος, συνεχίζονται οι έρευνες για συνεργούς

Ο σμήναρχος που κατηγορείται και ομολογήσε ότι πραγματοποιούσε κατασκοπεία προς όφελος της Κίνας, βρίσκεται προφυλακισμένος στην Κόρινθο.

Ο καθ' ομολογίαν κατάσκοπος δήλωσε ανακουφισμένος μετά το πέρας της διαδικασίας απολογίας του κατά την οποία φέρεται να ζήτησε την καταδίκη του για τα αδικήματα που του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι έπεσε θύμα αφόρητων πιέσεων και απειλών, στις οποίες τελικά ενέδωσε και μπήκε σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό.

Σε ό,τι αφορά στην ποινική του μεταχείριση, ο 54χρονος Χ.Φ. βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετή φυλάκιση σε στρατιωτικό ή πολιτικό σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά και στέρηση ιθαγένειας.

Πιθανή η έκδοσή του αν ζητηθεί από άλλη χώρα

Την ίδια στιγμή, εφόσον του αφαιρεθεί η ιθαγένεια, μπορεί να υπάρξει αίτημα προς τις ελληνικές Αρχές έτσι ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για να δικαστεί σε τρίτη χώρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μία εξ αυτών, καθώς η CIA ήταν αυτή που έδωσε το σήμα στην ΕΥΠ για τη δράση του Σμήναρχου. Με δεδομένο ότι ο 54χρονος διακινούσε στο Πεκίνο συμμαχικά μυστικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διαβίβαση σχεδίων άμυνας που δεν αφορούσαν αποκλειστικά την Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς εγείρει ζητήματα ευρύτερης συμμαχικής ασφάλειας.

Έδωσε τρία ονόματα, κανένας εντός στρατεύματος

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του, ο 54χρονος κατονόμασε τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, οι οποίοι κατά πληροφορίες δεν προέρχονται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Οι στρατιωτικές δικαστικές Αρχές πίεσαν τον 54χρονο να τους αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι εμπλεκόμενοι είτε τη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι, είτε από το ΓΕΑ, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά οποιαδήποτε εμπλοκή έτερου στρατιωτικού.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ίσα ίσα τις εντείνουν για να αποκαλυφθεί πλήρως η διάσταση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

Δεν έχει δώσει κωδικούς για τους crypto λογαριασμούς

Κατά πληροφορίες, ο 54χρονος σμήναρχος, μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου τον πλήρωναν οι Κινέζοι για τις κατασκοπευτικές υπηρεσίες που τους προσέφερε κι ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το ποσό που είχε αποκομίσει από τη δράση του.

Η γραπτή ανακοίνωση που μετέφερε ο συνήγορός του

Ο 54χρονος, σε γραπτή ανακοίνωση, που ανάγνωσε ένας από τους συνηγόρους του, υποστήριξε ότι: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής, στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη, διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου.

Έχοντας, απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

