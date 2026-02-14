ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα δύο πράκτορες της ICE - Είπαν ψέμματα σε ένορκη κατάθεση

Βίντεο αποκάλυψε ότι οι δυο πράκτορες «μοιάζουν να έκαναν στις ένορκες καταθέσεις τους ψευδείς δηλώσεις», παραδέχτηκε ο διευθυντής της ICE Λάιονς.

Πράκτορες της ICE έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολη.

AP
Δυο πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επειδή έκαναν ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα πυρά εναντίον μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπηρεσιακός διευθυντής της υπηρεσίας τους Τοντ Λάιονς.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν τη 14η Ιανουαρίου μπροστά σε κατοικία στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο παράτυπου μετανάστη από τη Βενεζουέλα, που προσπάθησε να διαφύγει.

Τραυματισμένος στο πόδι από σφαίρα πράκτορα της ICE, συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη, όπως και σε συμπατριώτη του που προσπάθησε να τον βοηθήσει, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Όμως προχθές Πέμπτη η εισαγγελία ανακοίνωσε πως οι διώξεις εγκαταλείπονται, εξηγώντας πως «νέες αποδείξεις που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση αυτή έρχονται σε αντίφαση (...) με τις κατηγορίες» σε βάρος των δυο ανδρών.

Βίντεο αποκάλυψε ότι οι δυο πράκτορες «μοιάζουν να έκαναν στις ένορκες καταθέσεις τους ψευδείς δηλώσεις», παραδέχτηκε ο διευθυντής της ICE Λάιονς.

«Οι δυο πράκτορες τέθηκαν αμέσως σε διοικητική αργία ως το πέρας εσωτερικής έρευνας σε βάθος. Η ψευδορκία είναι σοβαρό ομοσπονδιακό ποινικό αδίκημα», συμπλήρωσε.

Την ημέρα των γεγονότων, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας είχε υποστηρίξει ότι καθώς καταδιωκόμενος μετανάστης προσπαθούσε να ξεφύγει από πράκτορα της ICE, «δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο».

Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά, «σε άμυνα», για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον μετανάστη στο πόδι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον Οκτώβριο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας είχε ήδη κατηγορήσει γυναίκα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε ημιαυτόματο όπλο κατά τις αρχές, πως έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε περιπολία της αστυνομίας συνόρων στο Σικάγο (βόρεια).

Οι αστυνομικοί είχαν τότε «αναγκαστεί να ανοίξουν πυρ σε άμυνα», τραυματίζοντας τη γυναίκα, που «πήγε η ίδια στο νοσοκομείο για να της προσφερθεί περίθαλψη για τα τραύματά της».

Όμως τον Νοέμβριο, η εισαγγελία εγκατέλειψε, χωρίς ποτέ να εξηγήσει γιατί, τη δίωξη σε βάρος της γυναίκας αυτής, της Μαριμάρ Μαρτίνες, που χτυπήθηκε από πέντε σφαίρες, καθώς και σε βάρος άνδρα που είχε συλληφθεί την ίδια ημέρα. Τι μεσολάβησε; Η αποκάλυψη βίντεο τα οποία έδειχναν ότι ήταν αστυνομικός αυτός που έπεσε με το όχημά του πάνω στο αυτοκίνητό της.

Μετά το Λος Άντζελες, την Ουάσιγκτον, το Σικάγο, το Μέμφις και τη Νέα Ορλεάνη, η Μινεάπολη έγινε η πόλη υπό διακυβέρνηση των δημοκρατικών που μπήκε στο στόχαστρο των επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας με σκοπό μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

