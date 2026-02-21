Κρήτη: «Το παιδί ήρθε χτυπημένο και έτρεμε» – Συγκλονίζει μητέρα για την επίθεση στον γιο της
Απίστευτα τα όσα είπε μια μητέρα στο Ηράκλειο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη ο γιος της
Μια ανάρτηση γεμάτη οργή και πόνο από μια μητέρα στο Ηράκλειο φέρνει στο φως ένα νέο περιστατικό οπαδικής ή νεανικής βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Η κ. Μαρία περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που το παιδί της επέστρεψε στο σπίτι «καταχτυπημένο και τρέμοντας από τον φόβο», πέφτοντας θύμα ενέδρας από ομάδα νεαρών στην περιοχή των Μαλίων. Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί δεχόταν απειλές για τη ζωή του εδώ και μία εβδομάδα, γεγονός που είχε μοιραστεί με τους γονείς του.
