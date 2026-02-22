Γροιλανδία: Ελικόπτερο των δυνάμεων της Δανίας παρέλαβε αμερικανό από υποβρύχιο

Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ

Γροιλανδία: Ελικόπτερο των δυνάμεων της Δανίας παρέλαβε αμερικανό από υποβρύχιο

Δανοί στρατιώτες περπατούν μπροστά από το κέντρο της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης στο Νουούκ της Γροιλανδίας,

AP
Το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενή – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ.

Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ, όπως αναφέρει η ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

