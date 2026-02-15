Δανία: Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» την Γροιλανδία

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο και πλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον «έλεγχο» της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Στιγμιότυπο από τη συνέντεξη του Αμερικανού προέδρου στο Fox Business.

Fox Business
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να «ποθεί» οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, εκτίμησε χθες Σάββατο η πρωθυπουργός αυτής της τελευταίας, η Μέτε Φρέντεριξεν, η οποία εκφράστηκε σε δημόσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι ο πόθος (του) παραμένει ο ίδιος» κι απαράλλακτος, απάντησε στην ερώτηση αν ο ρεπουμπλικάνος θέλει ακόμη η Γροιλανδία να γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Οι δηλώσεις που έχει κάνει σχετικά ο μεγιστάνας όξυναν τις εντάσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο και πλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον «έλεγχο» της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Φάνηκε ωστόσο να αφήνει κατά μέρος τις απειλές του τον περασμένο μήνα, αφού ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε «πλαίσιο» διαπραγμάτευσης με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, ώστε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο πελώριο νησί της Αρκτικής.

«Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε. Όχι, δεν νομίζουμε ότι τελείωσε» η κρίση αυτή, είπε η κ. Φρέντεριξεν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Τόσο η κ. Φρέντεριξεν, όσο και ο γροιλανδός ομόλογός της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισαν ότι οι αμερικανικές πιέσεις στον πληθυσμό της νήσου είναι «απαράδεκτες», πάντως ο κ. Νίλσεν έκρινε πως έγιναν «κάποια βήματα» προς «τη σωστή κατεύθυνση».

Σχηματίστηκε ομάδα εργασίας της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ για να συζητηθούν οι αμερικανικές ανησυχίες για την αυτόνομη περιοχή, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τις επαφές αυτές.

«Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση (...) Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», επέμεινε η πρωθυπουργός Φρέντεριξεν.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσιγκτον, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας απάντησε «φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; Ή των ΗΠΑ;»

«Πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί», θύμισε η κ. Φρέντεριξεν.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού η ίδια και ο γροιλανδός πρωθυπουργός Νίλσεν είχαν συζήτηση διάρκειας περίπου 15 λεπτών με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες στο περιθώριο του ετήσιου ραντεβού στο Μόναχο. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από την κ. Φρέντεριξεν.

