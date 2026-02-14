Νικαράγουα: Τέλος στο ταξίδι χωρίς βίζα για πολίτες από Κούβα, Κίνα και άλλες 126 χώρες

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Newsbomb

Νικαράγουα: Τέλος στο ταξίδι χωρίς βίζα για πολίτες από Κούβα, Κίνα και άλλες 126 χώρες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές της Νικαράγουας έβαλαν τέλος στα ταξίδια δίχως την υποχρέωση εξασφάλισης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες της Βενεζουέλας, της Κίνας και 126 χωρών ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Μανάγουα ανακοίνωνε πανομοιότυπο μέτρο για τους υπηκόους της Κούβας. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ - τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν - έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεμπόδιστα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση προς την αμερικανική επικράτεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα δύο πράκτορες της ICE - Είπαν ψέμματα σε ένορκη κατάθεση

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Διαπραγματεύσεις για Ιράν και Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Νικαράγουα: Τέλος στο ταξίδι χωρίς βίζα για πολίτες από Κούβα, Κίνα και άλλες 126 χώρες

03:31ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ναρκο-πλοίο - Τρεις νεκροί

03:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η Ρωσία μπορεί να μην θελήσει ποτέ την ειρήνη» λέει ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Απόπειρα αποπομπής του μεταβατικού Προέδρου - Σύγκληση του κοινοβουλίου

02:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας - Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους

01:41ΚΟΣΜΟΣ

Γουινέα: 11 νεκροί σε κατάρρευση χρυσωρυχείου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Υπό έλεγχο» πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Αβάνα

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η αλλαγή καθεστώτος «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί» στο Ιράν

00:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση

00:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Πυροβόλησε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε αφού ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η εφευρετικότητα στο Ρέθυμνο έχει πάει σε άλλο επίπεδο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μας φοβούνται» πιθανοί εχθροί - Τι είπε για Ιράν και Βενεζουέλα

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ θανάτων στις Άλπεις - Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για χιονοστιβάδες

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

23:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα: Αύριο το πρώτο του 2026 - Πότε πέφτει το δεύτερο - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Πυροβόλησε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε αφού ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίας ο οδηγός

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα με νεκρό ανήλικο και δύο ακόμα παιδιά τραυματίες: Βίντεο από το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην σπεύσουν κάποιοι πολιτικάντηδες της Καβάλας να οικειοποιηθούν την επιτυχία μου» - Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για το πλωτό στη Θάσο

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 83-85: Διπλό από το πουθενά με τον προκλητικό Μπόλντγουιν

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Παραμένουν στο σημείο τα τρακτέρ

23:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα: Αύριο το πρώτο του 2026 - Πότε πέφτει το δεύτερο - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

20:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το δίκτυο απάτης με «αχυρανθρώπους»

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Διαπραγματεύσεις για Ιράν και Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ