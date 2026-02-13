Τραμπ: «Μας φοβούνται» πιθανοί εχθροί - Τι είπε για Ιράν και Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Φορτ Μπραγκ, μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο και εξήρε τα μέλη των ειδικών δυνάμεων που συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η τολμηρή επιδρομή του περασμένου μήνα σημαίνει ότι «όλος ο κόσμος είδε τι μπορεί να κάνει η πλήρης στρατιωτική ισχύς» των ΗΠΑ και διασφάλισε ότι «μας φοβούνται» πιθανοί εχθροί σε όλο τον κόσμο.

“We won World War I, World War II. And everything before, during, and a little after,” Trump said.



“We used to be the force of political correctness. But now we have real power.” pic.twitter.com/EjSELAs7kg — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Απευθυνόμενος στους στρατιώτες και τις οικογένειές τους στο Φορτ Μπραγκ, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο αρχιστράτηγός σας σας υποστηρίζει απόλυτα». Στη συνέχεια, βασιζόμενος σε ένα από τα δικά του προεκλογικά σλόγκαν, είπε: «Όταν χρειαστεί, θα πολεμήσετε, θα πολεμήσετε, θα πολεμήσετε. Θα κερδίσετε, θα κερδίσετε, θα κερδίσετε».

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ συναντήθηκαν επίσης κατ' ιδίαν με οικογένειες στρατιωτικών.

President Trump and the First Lady greet military families at Fort Bragg ❤️?? pic.twitter.com/r6GVYAiHP4 — Margo Martin (@MargoMartin47) February 13, 2026

Αναφορικά με την επιδρομή στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε: «Ήταν θέμα λίγων λεπτών πριν βρεθεί σε ελικόπτερο και τον συλλάβουν». Αποκάλεσε τις δυνάμεις που συμμετείχαν «μερικούς από τους σπουδαιότερους στρατιώτες μας που έζησαν ποτέ, ειλικρινά».

«Εκείνο το βράδυ, όλος ο κόσμος είδε τι είναι ικανή να κάνει η πλήρης στρατιωτική δύναμη του αμερικανικού στρατού», είπε ο πρόεδρος. «Ήταν τόσο ακριβές, τόσο απίστευτο».

Ο Τραμπ ορκίστηκε επίσης: «Όσο είμαι πρόεδρος, θα είμαστε η καλύτερα καθοδηγούμενη, η καλύτερα εκπαιδευμένη, η καλύτερα εξοπλισμένη, η πιο πειθαρχημένη και η πιο επίλεκτη μαχητική δύναμη που έχει δει ποτέ ο κόσμος» και σημείωσε για τους επίδοξους αντιπάλους των ΗΠΑ: «Όλοι το γνωρίζουν».

«Ξέρουν ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τους υποβάλουμε σε τεστ και, λόγω της δύναμής μας και λόγω αυτού που κάνουμε, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να υποβληθούμε σε τεστ», είπε ο Τραμπ.

Επίσης ανακοίνωσε την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν και είπε: «Η Αμερική γίνεται ξανά σεβαστή. Και, ίσως το πιο σημαντικό, μας φοβούνται οι εχθροί σε όλο τον κόσμο».

«Δεν μου αρέσει να λέω φόβο», είπε. «Αλλά, μερικές φορές, πρέπει να έχεις φόβο, επειδή αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση».