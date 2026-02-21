Αυστρία: Η παράταση της στρατιωτικής θητείας διχάζει τη χώρα

Ένας στους δύο Αυστριακούς θεωρεί τη βασική στρατιωτική θητεία πολύ σύντομη, ενώ το 39% θεωρεί τους τρέχοντες έξι μήνες κατάλληλους, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Έρευνας Κοινής Γνώμης και Ανάλυσης Δεδομένων (IFDD) για λογαριασμό της εφημερίδας "Krone".

Το 53% των ερωτηθέντων είναι εντελώς αντίθετο με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η μεγαλύτερη υποστήριξη για την παράταση της στρατιωτικής θητείας εντοπίζεται μεταξύ των ψηφοφόρων του ÖVP, του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος, με 67%, ακολουθούμενοι από τους ψηφοφόρους του NEOS, το κόμμα «Η Νέα Αυστρία και Φόρουμ Φιλελευθέρων», με 54%.

Στην κυβέρνηση δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Οι υποστηρικτές του σκληρού δεξιού Κόμματος της Ελευθερίας της Αυστρίας FPÖ εμφανίζουν μέση αποδοχή 48%, ενώ η μικρότερη στήριξη για την παράταση της θητείας παρατηρείται στους ψηφοφόρους του SPÖ, το Αυστριακό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, με 38%. Ακόμα και μεταξύ των Πρασίνων, η αποδοχή είναι υψηλότερη με 43%. Ωστόσο, το 90% απαιτεί βελτιώσεις για τους νεοσύλλεκτους σε περίπτωση παράτασης της θητείας.

Όσον αφορά την πιθανή παράταση της εναλλακτικής πολιτικής θητείας, η υποστήριξη είναι ακόμη μεγαλύτερη: 84% των ψηφοφόρων του ÖVP και 76% των ψηφοφόρων των NEOS τάσσονται υπέρ, ενώ οι υποστηρικτές του FPÖ και του SPÖ σε ποσοστό 62% και οι Πράσινοι στο 51%.

Στην βασική ερώτηση για τη διατήρηση ή μη της γενικής υποχρεωτικής θητείας, η ξεκάθαρη πλειοψηφία (73%) τάσσεται υπέρ. Στην αντίθετη ερώτηση, για κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας και αντικατάστασή της με επαγγελματικό στρατό, απαντά θετικά το 34%.

Η πλειοψηφία είναι κατά του δημοψηφίσματος. Ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι υποστηρικτές του ÖVP (52%) είναι αντίθετοι με το δημοψήφισμα που προτείνει ο καγκελάριος Christian Stocker. Στους 2.600 ερωτηθέντες, το 53% είναι κατά και το 42% υπέρ ενός δημοψηφίσματος. Το υπόλοιπο δεν απάντησε. «Συνολικά, υπερισχύει η άποψη ότι η παράταση δεν πρέπει απαραίτητα να αποφασίζεται μέσω δημοψηφίσματος», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκόπησεων IFDD, Christoph Haselmayer.

Μια παράταση της θητείας θα μπορούσε να βρει υποστήριξη, αλλά με σαφείς προϋποθέσεις για βελτιώσεις σε εκπαίδευση, οργάνωση και εξοπλισμό. «Παρατάσεις χωρίς ποιοτική αναβάθμιση βρίσκουν λιγότερη αποδοχή. Δεν υπάρχει λευκή επιταγή για μεγαλύτερη θητεία: η αποδοχή έρχεται μόνο με ουσιαστική μεταρρύθμιση», σημειώνει ο Haselmayer.