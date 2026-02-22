Πτολεμαϊδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα - Κινδυνεύει το χέρι του

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι από έκρηξη κροτίδας. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης, την ώρα που ο ανήλικος επιχείρησε να ενεργοποιήσει μια φωτοβολίδα που κρατούσε. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αντικείμενο εξερράγη αιφνιδίως, προκαλώντας του εκτεταμένη αιμορραγία και σοβαρή βλάβη στα δάχτυλα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο. Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για τη διάσωση των τραυματισμένων μελών, καθώς ο κίνδυνος ακρωτηριασμού για δύο έως τρία δάχτυλα παραμένει ορατός. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο για περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.