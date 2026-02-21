Κατέρρευσε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή: Οι θαμώνες βρέθηκαν στο κενό - Δύο άτομα στο νοσοκομείο
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) σε ταβέρνα στον οικισμό της Πανδρόσου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του fonirodopis.gr, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Από το συμβάν αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής φέροντας θλαστικά τραύματα.
Συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το xronos.gr.
Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.
